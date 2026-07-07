Partido entre México e Inglaterra Rompe Récord Como el Más Visto del Siglo, ¿Cuántos lo Vieron?

Las tres ciudades sede recibieron cuatro partidos de repechaje y 13 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, generando una derrama económica superior a 50 mil millones de pesos

Jude Bellingham de Inglaterra con Raúl Jiménez de México después de que Jarell Quansah fuera expulsado tras una revisión del VAR. Foto: ReutersJude Bellingham de Inglaterra con Raúl Jiménez de México después de que Jarell Quansah fuera expulsado tras una revisión del VAR. Foto: Reuters
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