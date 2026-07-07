Partido entre México e Inglaterra Rompe Récord Como el Más Visto del Siglo, ¿Cuántos lo Vieron?

El partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 hizo historia no solo por lo ocurrido en la cancha, sino también por el alcance que tuvo entre la audiencia. De acuerdo con Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, el encuentro se convirtió en el más visto del siglo en el país, al reunir prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras.

La cifra fue dada a conocer durante el balance de la participación de México como país anfitrión del torneo, en el que también destacó el impacto económico y organizativo que dejó la justa mundialista.

México vs Inglaterra fue visto por casi 60 millones de personas

Gabriela Cuevas aseguró que el Mundial 2026 representó un momento histórico para México, al formar parte de la Copa del Mundo más grande organizada hasta ahora, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, destacó que las sedes mexicanas rompieron en varias ocasiones sus propias marcas de audiencia. "En cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia. El partido México vs Inglaterra fue el más visto del siglo con prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras", afirmó.

Este Mundial nos dejó recuerdos que van a durar generaciones. 🇲🇽



México abrió sus puertas, mostró su grandeza y demostró que sabe recibir al mundo como nadie. Gracias a cada persona que puso su corazón, talento y trabajo para lograrlo.



El torneo sigue su camino, pero lo que… pic.twitter.com/ddBe9OXZ9Q — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) July 7, 2026

Mundial 2026 dejó una derrama superior a los 50 mil millones de pesos

Además del impacto mediático, Cuevas destacó los beneficios económicos que dejó la Copa del Mundo en territorio mexicano.

Según explicó, las tres ciudades sede —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— recibieron cuatro partidos de repechaje y 13 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, generando una derrama económica superior a 50 mil millones de pesos.

"Esa emoción llegó también a nuestra economía. Tan solo en las tres ciudades sede, el Mundial ha dejado una derrama económica de más de 50 mil millones de pesos", señaló.

México presume el legado que dejó el Mundial 2026

Durante su mensaje, Gabriela Cuevas afirmó que el torneo dejó un legado que trascenderá por generaciones y destacó la capacidad del país para albergar un evento de esta magnitud.

"Este Mundial nos dejó recuerdos que van a durar generaciones. México abrió sus puertas, mostró su grandeza y demostró que sabe recibir al mundo como nadie", expresó.

Asimismo, agradeció el trabajo de todas las personas que participaron en la organización del evento y concluyó que, aunque el Mundial continúa su desarrollo, la experiencia vivida en las sedes mexicanas permanecerá como parte de la historia del país.

AMP