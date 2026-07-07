Comité Olímpico Internacional Levanta Provisionalmente el Castigo a Rusia

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió levantar provisionalmente la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso, vigente desde 2023 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, lo cual permitirá que los atletas de ese país compitan como miembros del Comité Olímpico Ruso en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y en ediciones posteriores de esta justa deportiva.

Sin embargo, se decidió que "el COI tomará una decisión en relación con la exhibición de la bandera rusa, el himno, los colores o cualquier otro símbolo de identificación para los Juegos Olímpicos en el momento oportuno", por lo que, de momento, estos aspectos siguen descartados.

A través de un comunicado publicado este martes 7 de julio, el COI anunció que "tras el inicio del período de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina 2028, y ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a estas competiciones a todos los atletas, el Comité Ejecutivo del COI decidió que sus condiciones de participación recomendadas para las Federaciones Internacionales (FI) y los organizadores de eventos deportivos internacionales del 28 de febrero de 2022 y del 28 de marzo de 2023, en lo que respecta a los atletas y equipos rusos, incluidas las medidas de protección, ya no son aplicables".

Además, conforme al Artículo 2.1 del Reglamento 27 y 28 de la Carta Olímpica, el COI destacó que el Comité Olímpico Ruso debe garantizar que la selección de los atletas rusos para los Juegos Olímpicos se base "no solo en su desempeño deportivo, sino también en su capacidad para servir como modelos a seguir que respeten, defiendan y promuevan una sociedad pacífica a través del deporte".

The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



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Atletas rusos deberán cumplir con los requisitos antidopaje

El COI explicó también que "para abordar la falta de confianza en la comunidad deportiva mundial con respecto al regreso de los atletas rusos" y en vista de las recientes acusaciones sobre la gobernanza de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), "todos los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben cumplir con los requisitos antidopaje pertinentes, en particular los establecidos en las normas antidopaje del COI y las Federaciones Internacionales, así como las mejores prácticas establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje".

Además, el comunicado detalla que si la OMS sigue considerando que la RUSADA no cumple con la normativa en 2028, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, "el COI instruirá a la Agencia Internacional de Pruebas para que garantice que todos los atletas rusos clasificados hayan sido sometidos a pruebas independientes siguiendo el mismo procedimiento".