Comité Olímpico Internacional Levanta Provisionalmente el Castigo a Rusia

La Junta Ejecutiva del COI ha levantado provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso, la cual estaba vigente desde el 12 de octubre de 2023

El Comité Olímpico Ruso tenía una sanción vigente desde el 12 de octubre de 2023Foto: Getty Images
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