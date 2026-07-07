“Lloramos Juntos”, Revela Javier Aguirre: “El Amor a la Camiseta No Entiende Resultados”

Javier Aguirre, quien dirigió a la selección mexicana en el Mundial 2026, habló en entrevista exclusiva con Denise Maerker sobre el desempeño del equipo nacional en el torneo y aseguró que, pese a la eliminación en Octavos de Final frente a Inglaterra, "no lo hicimos tan mal". Además, reveló qué fue lo que sucedió al interior del vestidor luego de la derrota.

El 'Vasco', que dirigió su tercera Copa del Mundo con México, habló sobre lo que sucedió en el vestidor del conjunto mexicano luego de quedar eliminados en el Estadio Sede Ciudad de México el pasado domingo 5 de julio. "Les di un abrazo uno por uno, lloré con ellos porque se cerraba un círculo fantástico, maravilloso, de amistad. Más allá del profesional, el amigo", mencionó Aguirre.

"Les dije que estaba orgulloso de ellos y que los iba a extrañar, porque se me cortaban las palabras. No necesitas, inclusive, decirles nada, solo viéndonos, abrazándonos, sintiéndonos. Ahí se cerró el círculo".

"Me voy satisfecho": Javier Aguirre

Javier Aguirre le dijo a Denise Maerker que pese a no lograr el objetivo de quedar entre las mejores ocho selecciones del mundo, se va "satisfecho". "Competimos como unos desgraciados, corrimos mucho, peleamos mucho y hoy en día todos corren y todos luchan. Me voy satisfecho", dijo el ex entrenador de la selección mexicana.

En ese sentido, Aguirre dijo que no tiene ninguna duda de que los jugadores de la selección también quedaron satisfechos. "Seguramente alguno te dirá 'caracoles, me hubiera gustado jugar este partido, me hubiera gustado jugar un poquito más', pero como nunca, noté una sinergia tremendamente positiva", comentó.