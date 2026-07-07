“Lloramos Juntos”, Revela Javier Aguirre: “El Amor a la Camiseta No Entiende Resultados”

En entrevista exclusiva con Denise Maerker, Javier Aguirre habló sobre el desempeño de la selección mexicana en el Mundial 2026, torneo en el que México quedó eliminado a manos de Inglaterra

Javier Aguirre durante un partido del Mundial 2026Foto: Getty Images
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