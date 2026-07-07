¿Quién Es Yasser Ibrahim? Autor del Gol de Egipto contra Argentina en Mundial 2026

Yasser Ibrahim, defensa central de la selección de Egipto y del Al Ahly FC, anotó el primer gol de su equipo al minuto 15 del partido contra Argentina, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 disputado este martes 7 de julio.

La ventaja no le alcanzó a Egipto: Argentina remontó en el tiempo de compensación y se quedó con el partido 3-2, con gol de Enzo Fernández al 90+3.

¿Quién es Yasser Ibrahim? Los datos básicos

Nombre completo: Yasser Ibrahim Ahmed El Hanafi.

Fecha y lugar de nacimiento: 10 de febrero de 1993, en Mansoura, Egipto (33 años).

Altura: 1.85 metros. Pie hábil: derecho.

Posición: defensa central.

Club actual: Al Ahly FC, de la Premier League egipcia (identificada en el perfil como "primera categoría" del futbol de Egipto).

Según el perfil de Transfermarkt, Ibrahim tiene contrato con Al Ahly hasta el 30 de junio de 2027, tras una última renovación fechada el 15 de mayo de 2025. Su valor de mercado actual se ubica en 275 mil euros, por debajo de su valor de mercado récord de 800 mil euros, alcanzado el 14 de septiembre de 2022.

Su trayectoria antes de llegar a Al Ahly

El historial de fichajes registrado en el perfil muestra el siguiente recorrido: Ibrahim debutó como profesional en Mansoura y pasó al Zamalek el 6 de octubre de 2013 por 100 mil euros.

De ahí fue cedido al Smouha el 13 de enero de 2015 por 300 mil euros, regresó al Zamalek al finalizar la cesión el 30 de junio de 2016 por 250 mil euros, volvió a salir hacia el Smouha el 1 de agosto de 2016 por la misma cifra, y finalmente se incorporó a Al Ahly el 7 de enero de 2019, en una operación valuada en 400 mil euros con un costo total de transferencia de 1.08 millones de euros.

En el conjunto de su carrera de clubes, el perfil contabiliza 383 partidos, 15 goles y 4 asistencias, con 32,234 minutos disputados. El desglose por competencia incluye 225 partidos, 7 goles y 2 asistencias en la Premier League egipcia; 85 partidos y 3 goles en la Liga de Campeones de la CAF; 24 partidos, 1 gol y 1 asistencia en la Copa de Egipto; y 11 partidos con 3 goles en el Mundial de Clubes, entre otros torneos con participaciones menores.

Su papel con Egipto en el Mundial 2026

Con la selección de Egipto, Ibrahim debutó el 24 de marzo de 2022 y acumula 23 partidos y 2 goles, de acuerdo con el perfil. En el Mundial 2026, sobre un total de 5 partidos posibles hasta esta fase del torneo, el jugador ha disputado los 5, con 1 gol, 0 asistencias, 2 tarjetas amarillas y ninguna expulsión. El perfil registra además una cuota de titularidad del 80%, un 88% de minutos jugados sobre el total disponible y una participación en gol del 9%.

Ese único gol en el torneo es, de acuerdo con la cobertura en vivo del cruce de octavos de final, el que abrió el marcador ante Argentina al minuto 15.