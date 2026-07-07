¿Quién Es Yasser Ibrahim? Autor del Gol de Egipto contra Argentina en Mundial 2026

Yasser Ibrahim, defensa egipcio de 33 años, anotó al minuto 15 el gol con el que Egipto tomó ventaja sobre Argentina en los octavos de final del Mundial 2026

¿Quién Es Yasser Ibrahim? Autor del Gol de Egipto contra Argentina en Mundial 2026Foto: Reuters.

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