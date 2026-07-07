Muere Mexicano Baleado por ICE; Autoridad Alega que Intentó Embestir a Agente

Un hombre identificado como Lorenzo Salgado Araujo, de nacionalidad mexicana, murió luego de un enfrentamiento con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo de arresto dirigido en su contra.

La agencia federal reportó el hecho a través de un comunicado y precisó que Salgado Araujo fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las heridas.

De acuerdo con el comunicado de ICE, el operativo se realizó la mañana del 7 de julio de 2026, cuando agentes intentaron detener el vehículo de Salgado Araujo como parte de una acción enfocada en su arresto. La agencia lo describió como un inmigrante indocumentado y señaló que el conductor intentó evadir la detención.

¿Qué dice ICE sobre lo ocurrido durante la persecución?

Según el relato de la agencia, Salgado Araujo habría embestido un vehículo de ICE, ignorado múltiples órdenes verbales y utilizado su propio automóvil para intentar atropellar a un agente. ICE indicó que, ante esa situación, el oficial disparó su arma en lo que la agencia calificó como defensa propia.

"Ram [embistió] un vehículo de las fuerzas del orden de ICE, se negó a seguir múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un oficial de las fuerzas del orden de ICE, lo que resultó en que nuestro oficial disparara su arma en defensa propia".

Salgado Araujo recibió el disparo y, de acuerdo con la agencia, los servicios de emergencia fueron notificados de inmediato. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió a consecuencia de las heridas.

Lo que se sabe hasta ahora

El operativo ocurrió el 7 de julio de 2026, alrededor de las 6:50 horas (tiempo central de Estados Unidos).

Se trató de una acción dirigida para arrestar a Lorenzo Salgado Araujo, identificado por ICE como inmigrante indocumentado.

La agencia alega que el conductor embistió un vehículo oficial y trató de atropellar a un agente.

El oficial disparó su arma; Salgado Araujo fue trasladado al hospital, donde murió.

El FBI (Buró Federal de Investigaciones) encabeza la investigación y se mantiene en el lugar de los hechos.

¿Quién investiga el caso?

El comunicado de ICE precisa que el FBI está a cargo de la investigación del caso y que personal de esa corporación permanece en la escena.

La agencia calificó la situación como "en desarrollo" y se comprometió a actualizar la información conforme avance la indagatoria.