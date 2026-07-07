Muere Mexicano Baleado por ICE; Autoridad Alega que Intentó Embestir a Agente

Un hombre identificado como Lorenzo Salgado Araujo murió tras un operativo de ICE en el que, según la agencia, intentó atropellar a un agente

Muere Mexicano Baleado por ICE; Autoridad Alega que Intentó Embestir a AgenteFoto: Reuters

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