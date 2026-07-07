Con Banda, Familiares y Amigos Dan el Último Adiós a la Periodista Roxana Guzmán, en Veracruz

Con un fuerte dispositivo de seguridad y música de banda le dieron el último adiós a la comunicadora Roxana Berenice Guzmán en Nanchital al sur del estado de Veracruz.

Dan el último adiós a la comunicadora Roxana Guzmán en NanchitalFoto: N+

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Con música de banda y seguridad, Nanchital despide a Roxana Berenice Guzmán. La comunicadora fue privada de su libertad y deja dos hijos. Conoce más sobre este emotivo adiós.

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