Con Banda, Familiares y Amigos Dan el Último Adiós a la Periodista Roxana Guzmán, en Veracruz

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad la mañana de este martes salió el cuerpo de Roxana Berenice de su casa para llegar a la misa oficiada en la iglesia nuestra señora de Guadalupe. Con música de banda su familia, amigos y conocidos acompañaron el cortejo fúnebre el cual circuló por las principales calles del municipio de Nanchital.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Llegan Restos de la Comunicadora Roxana Berenice para ser Velados en Nanchital

Los restos de Roxana fueron traslados por familiares, amigos y conocidos a las inmediaciones del panteón Santa Elena, donde será su última morada, en este lugar también el acto fue acompañado con música de banda para ser sepultada. La Sra. Rubicela Ramírez, madre de Roxana, así le dio el último adiós a su hija este martes 7 de julio en el sur de Veracruz.

“Vuela lo más alto que puedas porque tú siempre has sido una chingona aquí dejas buenas amistades y buenas amistades y Buenos recuerdos y dos hermosos bebés que me dejas aquí mi vida no te preocupes vuela alto y se libre como siempre quisiste ser mi amor sabes que te amamos con todo el corazón vuela alto mi cielo por qué eres libre mi corazón te amamos”.

Roxana deja en orfandad a sus dos hijos menores de edad

La comunicadora privada de la libertad el pasado 2 de junio en su vivienda a manos de sujetos armados, y hallada sin vida un mes después en un rancho del municipio de Moloacán, dejó en orfandad a sus dos hijos una menor de 16 años y un niño de 7 años.

Por el asesinato de la fundadora del Pulso Informativo del Sureste, al momento se cuenta con 8 personas detenidas vinculadas a su sustracción de la vivienda, y su posterior asesinato, entre ellos cuatro elementos policíacos.