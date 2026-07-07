Dan Sentencia de 41 Años a Pascual “N”, Exlíder Sindical por Homicidio en Veracruz

El exlíder sindical de una empresa tubera en Veracruz Pascual “N”, fue sentenciado este martes 7 de julio a 41 años de prisión y 11 meses por el delito de homicidio doloso calificado.

La Fiscalía General de Veracruz (FGE), informó que tras la investigación ministerial y desahogo de pruebas en el juicio, se le encontró responsable de los hechos ocurridos el pasado 24 de marzo del año 2017, en la zona de colonia Casas Tamsa, ubicada en el municipio de Boca del Río.

Pascual “N” participó en una agresión con armas de fuego en contra de integrantes de un sindicato, como consecuencia de estos hechos, privó de la vida a una de las víctimas y varias más resultaron lesionadas, según lo acreditado dentro del juicio oral 11/2018.

Imputan a presunta responsable de secuestro en Veracruz

Se dio a conocer mediante un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado la orden de aprehensión en contra de Cielo Carolina “N”, señalada como presunta responsable del delito de secuestro agravado. la persona detenida fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente y se llevó a cabo la audiencia inicial.

En dicha audiencia, la autoridad judicial legalizó la detención y la Fiscalía formuló la imputación correspondiente en su contra, y en ese sentido, el juez dictó la medida cautelar preventiva y se estableció el 9 de julio como fecha para la audiencia de continuación, en el marco del proceso penal 35/2026.

De acuerdo a lo establecido dentro de la investigación, los hechos ocurrieron durante el año 2022, cuando la ahora imputada presuntamente participo en la privación de la libertad de personas migrantes en la zona sur de la entidad.