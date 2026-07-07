Dan Sentencia de 41 Años a Pascual “N”, Exlíder Sindical por Homicidio en Veracruz

Se dio a conocer este martes la sentencia al exlíder sindical de una empresa tubera en Veracruz Pascual “N”, por 41 años de prisión y 11 meses por el delito de homicidio doloso calificado.

Dan 41 años y 11 meses de prisión a exlíder de empresa tubera en Veracruz por el delito de homicidio doloso.Foto: FGE Veracruz

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Impactante sentencia: Pascual "N", exlíder sindical en Veracruz, recibe 41 años de prisión por homicidio doloso. Descubre los detalles de este caso.

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