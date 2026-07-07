Un Hombre Muere y Otro Resulta Herido tras Agresión Armada en San Luis Potosí

Un hombre perdió la vida y otro más resultó lesionado tras una agresión con arma de fuego registrada en la colonia Las Flores, al norte de la capital potosina.

¿Qué ocurrió en el lugar de la agresión?

Elementos de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes a un reporte por detonaciones de arma de fuego en el cruce de la avenida Camino Real a Saltillo y la calle Azucena, donde localizaron a dos hombres con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo hombre recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tras confirmar los hechos, los oficiales acordonaron la zona y resguardaron el lugar conforme a los protocolos establecidos para preservar los indicios y facilitar las labores de investigación.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la agresión e identificar a los responsables.