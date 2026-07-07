Un Hombre Muere y Otro Resulta Herido tras Agresión Armada en San Luis Potosí

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras una agresión con arma de fuego ocurrida en la colonia Las Flores, al norte de la capital potosina.

Violencia en Las Flores: Un Muerto y Un Herido por DisparosFoto: N+

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Ataque armado en SLP deja un muerto y un herido. Autoridades investigan para esclarecer los hechos. Infórmate sobre lo ocurrido.

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