Moviliza Presunto Ataque Armado Contra Auto en Colonia Independencia en Monterrey, NL

Una supuesta rencilla en una base de taxis generó una persecución y balacera en la colonia Independencia

Ataque armado contra autoFoto: N+

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Presunto ataque armado en colonia Independencia moviliza a las autoridades. Se investiga posible rencilla en base de taxis. Más información pronto.

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Moviliza Presunto Ataque Armado Contra Auto en Colonia Independencia en Monterrey, NL