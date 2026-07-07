Moviliza Presunto Ataque Armado Contra Auto en Colonia Independencia en Monterrey, NL

El presunto ataque armado contra un vehículo causó un intenso despliegue de autoridades hasta el cruce de las calles Querétaro y Lago de Chapala, en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este martes 7 de julio.

Según las autoridades correspondientes, este ataque armado supuestamente habría ocurrido durante una rencilla en una base de taxis ubicada en un supermercado cercano al sitio donde ocurrió la movilización. Este conflicto habría ocasionado en una persecución, misma que terminó frente a una propiedad en la colonia Independencia.

Luego de percatarse de la situación, vecinos pidieron el apoyo de autoridades de seguridad. A este punto arribaron oficiales de Fuerza Civil de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes localizaron un vehículo con varios impactos de bala. De inmediato se resguardó este sitio para llevar a cabo las labores necesarias.

Investigan ataque armado contra auto en Monterrey

Hasta el momento no se ha informado si en el sitio fueron localizadas personas heridas, por lo que se espera que sea durante las próximas que se revelen más detalles sobre este ataque armado. Ante este reporte, Fuerza Civil activó un operativo de seguridad en calles y avenidas cercanas para tratar de localizar a los presuntos implicados.

Elementos de seguridad ya se encuentran recabando información y entrevistando a los afectados; ademas, los oficiales ya buscan cámaras de seguridad cercanas para visualizar como ocurrió este supuesto ataque armado. El cruce de Querétaro y Lago de Chapala permanecerá acordonado, por lo que se pidió a los automovilistas tomar rutas alternas.