Trabajador Pierde una Mano Tras Accidente con Maquinaría en Empresa de Monterrey

Un trabajador de 35 años resultó con la amputación de una mano tras sufrir un accidente laboral mientras operaba un torno convencional al interior de una empresa ubicada en la colonia Residencial Vidriera, en el municipio de Monterrey.

El incidente se registró alrededor de las 00:45 horas de este martes en las instalaciones de la empresa MACOR, localizada sobre el cruce de las calles Doctor Coss y Privada Rafael de la Peña.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio los rescatistas se entrevistaron con el jefe de producción, identificado como Carlos Reyna, quien informó que el empleado se encontraba realizando labores en un torno convencional cuando una varilla atrapó su mano, provocándole una lesión de gravedad que derivó en la amputación.

Fue llevado a hospital en Monterrey

Tras el accidente, sus compañeros actuaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.

La víctima fue identificada como José Ángel González, de 35 años de edad.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acordonaron el área donde ocurrió el percance para evitar riesgos adicionales y permitir las labores correspondientes dentro de la empresa.

Una vez controlada la situación, el personal de auxilio emitió recomendaciones preventivas a los responsables del centro de trabajo relacionadas con la operación segura de maquinaria industrial y posteriormente concluyó el servicio sin que se reportaran más personas lesionadas o riesgos adicionales en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud actualizado del trabajador ni sobre las investigaciones que pudieran derivarse del accidente laboral.