Trabajador Pierde una Mano Tras Accidente con Maquinaría en Empresa de Monterrey

Un trabajador de 35 años sufrió la amputación de una mano durante un accidente laboral ocurrido la madrugada de este martes en una empresa ubicada en la colonia Residencial Vidriera, en Monterrey.

MaquinariaFoto: PC NL

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Tragedia laboral en Monterrey: José Ángel González, de 35 años, sufre amputación de mano en empresa. Conoce las acciones de emergencia y recomendaciones de seguridad.

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