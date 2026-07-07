Pedirán al FBI Explicación por Muestra de Avión Posiblemente ligado a Detención de ‘El Mayo’

En su conferencia matutina de hoy, 7 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se pedirá el FBI una explicación por muestra de un avión posiblemente ligado a la detención de 'El Mayo' Zambada.

La mandataria señaló que el caso es de interés para México y que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará información adicional sobre la participación de esa aeronave.

"No (había entregado información el gobierno de EUA), la fiscalía podrá dar detalles sobre la información que ha entregado, no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una genciana de EUA, es relevante para México", señaló.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘El Mayo’ Zambada Reitera su Culpabilidad en los Delitos por Narcotráfico

Por esta razón el Gobierno federal le pedirá información al FBI

Sheinbaum afirmó que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado una explicación suficiente sobre la participación de autoridades estadounidenses en la detención de 'El Mayo' Zambada.

La presidenta indicó que tras conocerse reportes periodísticos sobre la exhibición del avión, se pidió a la FGR realizar las gestiones necesarias para obtener información oficial.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, explicó que se planteó a la FGR solicitar formalmente al FBI mayores detalles sobre el caso.

También informó que las autoridades mexicanas han mantenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México, la cual ya compartió algunos elementos sobre la forma en que la aeronave fue entregada al museo ubicado en la región de El Paso, Texas.

Por su parte, Sheinbaum sostuvo que aunque los embajadores cuentan con inmunidad diplomática, eso no impide que el Gobierno mexicano exija claridad sobre lo ocurrido.

Añadió que, si existieran versiones contradictorias respecto a la participación de agencias estadounidenses en territorio nacional, el tema debe esclarecerse.

FBPT