Pedirán al FBI Explicación por Muestra de Avión Posiblemente ligado a Detención de ‘El Mayo’

La presidenta Sheinbaum pedirá al FBI aclaraciones sobre un avión vinculado a 'El Mayo'

El MayoUn avión transportó al narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Foto: Gaby Velasquez-USA TODAY NETWORK vía Images Reuters

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