¿Cómo Estará el Clima para Hoy Martes 7 de Julio de 2026 en Nuevo León? Temperaturas Máximas

Esta mañana de martes 7 de julio en Monterrey y su zona metropolitana, las temperaturas se ubican entre 24 °C y 25 °C, con cielo medio nublado y calidad del aire aceptable en Escobedo, mientras que en el resto de las estaciones de monitoreo se reporta buena calidad del aire.

Para el resto del día se espera que la temperatura máxima alcance entre 32 °C y 33 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Ayer se registraron precipitaciones pasajeras en algunos sectores de Escobedo, San Nicolás y Apodaca. Para hoy se prevén lluvias muy aisladas.

Para los días miércoles y jueves continuará una probabilidad de lluvia de entre 20 % y 24 %, misma que incrementará hacia el viernes, sábado y domingo, con 45 %, 79 % y 39 %, respectivamente.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 32 °C. La lluvia sigue presente en el pronóstico para el fin de semana y los modelos meteorológicos mantienen una tendencia consistente hacia condiciones más inestables.

Clima para el resto de México

En el resto del territorio nacional se espera que continúen las lluvias concentradas a lo largo de la Sierra Madre Occidental debido a la presencia de canales de baja presión.

En el centro y sureste del país, otro canal de baja presión y una vaguada en altura favorecerán condiciones de inestabilidad, con lluvias y tormentas en diversas entidades.

En el Pacífico se han generado 2 zonas de inestabilidad; Una frente a la costa de Oaxaca con hasta 30% de potencial ciclónico para los siguientes 7 días y otra muy lejana de México con hasta 40% de potencial para convertirse en el siguiente ciclón de la temporada, sin afectación para México.