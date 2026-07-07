¿Cómo Estará el Clima para Hoy Martes 7 de Julio de 2026 en Nuevo León? Temperaturas Máximas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Hoy en Monterrey, temperaturas de 24°C a 33°C con 20% de probabilidad de lluvia. ¿Qué esperar para el resto de la semana? Descúbrelo con el meteorólogo Mauro Morales.

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