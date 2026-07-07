Feria del Molote 2026 en Cholula, Puebla: Todo Lo Que Debes Saber

La 14ª Feria del Molote llega a San Pedro Cholula este 10, 11 y 12 de julio, decenas de cocineras ofrecerán grandes variedades de este antojito.

Cuándo es la Feria del Molote 2026 en Cholula, Puebla.Foto: Gobierno de Cholula

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Descubre la riqueza gastronómica de Puebla en la Feria del Molote 2026. Sabores como tinga, huitlacoche y más te esperan en la Plaza de la Concordia. ¿Te lo vas a perder?

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