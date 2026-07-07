Feria del Molote 2026 en Cholula, Puebla: Todo Lo Que Debes Saber

Regresa a Puebla una fiesta llena de sabor, anuncian la 14ª Feria del Molote en San Pedro Cholula, en N+ te decimos cuándo, dónde y todo lo que debes saber antes de asistir a este evento gastronómico.

La presidenta Tonantzin Fernández presentó la a Décimo Cuarta Feria del Molote como parte de las acciones para consolidar a San Pedro Cholula como un destino lleno de cultura, sabor y tradición.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Molote 2026 en Puebla?

Podrás disfrutar de una gran variedad de sabores de este antojito poblano en la Feria del Molote 2026 que se llevará acabo el 10, 11 y 12 de julio en la Plaza de la Concordia ubicada entre la Av. Miguel Hidalgo y 4 Oriente.

El corazón de Cholula está listo para recibir este evento lleno de sabor y tradición en donde 20 cocineras mostraran su riqueza gastronómica a través de este platillo, con el cual ya tienen más de 30 años de experiencia.

La ✨ tradición y el sabor de San Pedro Cholula vuelven a reunirse en una de las 🎉 celebraciones gastronómicas más esperadas.



La presidenta Tonantzin Fernández presentó la Décimo Cuarta Feria del Molote, que se realizará los 🗓️ días 10, 11 y pic.twitter.com/XMm0jGIbpP — Gobierno de Cholula (@GobiernoCholula) July 7, 2026

En esta edición, la Feria del Molote presentará rellenos con sabores tradicionales como tinga con queso, papa con chorizo, chicharrón prensado, requesón, huitlacoche, flor de calabaza y versiones gourmet como el chile en nogada, mariscos, bacalao y carne al pastor.

De acuerdo al ayuntamiento, se espera una asistencia de más de 31 mil visitantes, la cual dejaría un aproximado de 10 millones de pesos como derrama económica.

Alejandro Armenta y de la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, por sumar esfuerzos para seguir posicionando a 🫶🏼 San Pedro Cholula como un destino lleno de cultura, sabor y tradición. pic.twitter.com/CXJVpYQBqT — Gobierno de Cholula (@GobiernoCholula) July 6, 2026

Cabe destacar que a pesar de que este evento es gratuito, debes tener en cuenta que el consumo de este antojito tendrá un costo de entre 50 y 200 pesos, el cual varia dependiendo el tamaño y el relleno a elegir.

¿Qué es el molote poblano?

El molote de Puebla cuyo nombre proviene del náhuatl moloctic, que significa "bulto" o "paquete", es un rico antojito hecho de maza de maíz mezclada con un poco de harina de trigo, el cual va relleno de diferentes guisados y tiene una forma alargada, como una quesadilla cerrada por completo, el cual es sumergido en aceite hasta quedar crujiente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colorido Mexicano: Los Molotes Gigantes, Creación Poblana

Este es el resultado de una fusión de ingredientes prehispánicos e ibéricos que en la actualidad son parte de las mesas poblanas principalmente durante la cena.

Con información de N+

MCS