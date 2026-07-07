Investigan Presunto Feminicidio en Saltillo: Mujer es Asesinada por su Expareja

Una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja en la colonia Santa Bárbara en Saltillo.

Investigan Presunto Feminicidio en Saltillo: Mujer es Asesinada por su ExparejaFoto: N+

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Tragedia en Saltillo: Diana 'N' fue asesinada presuntamente por su expareja en Santa Bárbara. La FGE investiga mientras el sospechoso sigue prófugo. Conoce más sobre este caso.

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