Investigan Presunto Feminicidio en Saltillo: Mujer es Asesinada por su Expareja

Una mujer identificada como Diana “N”, de 41 años, murió la tarde del 6 de julio tras ser agredida al interior de una casa ubicada en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo. El reporte fue recibido alrededor de las 17:21 horas, luego de que una de sus hijas solicitara ayuda al encontrarla inconsciente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el principal sospechoso es la expareja de la víctima, Fernando “N”, de 54 años, quien presuntamente huyó del lugar a bordo de una motoneta con dirección al sur de la ciudad.

Familiares señalaron que el hombre ya había amenazado de muerte a la mujer con anterioridad.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el procesamiento de la escena e inició las diligencias para esclarecer el caso.

De manera preliminar, se informó que la víctima habría fallecido a consecuencia de golpes y estrangulamiento; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine oficialmente la causa del fallecimiento. Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido detenido.

Adolescente es amenazada por su pareja en colonia Braulio Fernández en Torreón

Una adolescente de 16 años denunció haber sido agredida físicamente y amenazada con un cuchillo por su pareja sentimental durante la noche del jueves en la colonia Braulio Fernández, en Torreón. El reporte movilizó a corporaciones de seguridad, cuyos elementos acudieron al sitio para atender la situación.

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Al llegar, las autoridades trasladaron a la menor para que presentara la denuncia correspondiente, mientras que paramédicos de la Cruz Roja ya no la encontraron en el lugar. El presunto agresor logró escapar antes del arribo de las autoridades.