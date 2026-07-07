Decomisan Casi Medio Millón de Litros de Hidrocarburo en Operativos en Reynosa y Matamoros

En una serie de operativos coordinados del Gabinete de Seguridad, autoridades federales aseguraron 485 mil 500 litros de hidrocarburo presuntamente ilícito en los municipios de Reynosa y Matamoros, además de detener a siete personas y decomisar armas de alto poder.

Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Seguridad Física de PEMEX y corporaciones estatales, como parte de los operativos implementados en distintos estados del país.

Cateo en Reynosa deja aseguramiento de 419 mil litros de hidrocarburo

En Reynosa, fuerzas federales catearon un inmueble donde localizaron y aseguraron 419 mil litros de hidrocarburo, además de 16 vehículos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

En una acción distinta realizada en el mismo municipio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un fusil Barrett, cuatro armas largas, 18 cargadores, 68 cartuchos y un vehículo.

Detienen a siete personas y decomisan 66 mil litros de combustible en Matamoros

En Matamoros, autoridades federales ejecutaron un cateo en un inmueble donde fueron detenidas siete personas.

Durante el operativo también aseguraron 66 mil 500 litros de hidrocarburo, además de 12 frac tanks, 27 autotanques, 10 tractocamiones, cuatro motobombas, mangueras de alta presión y un compresor de aire, equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo de combustible.

La autoridad no informó, hasta el momento, sobre la identidad de los detenidos ni el origen del combustible asegurado. Los inmuebles y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.