Decomisan Casi Medio Millón de Litros de Hidrocarburo en Operativos en Reynosa y Matamoros

Operativos federales en Reynosa y Matamoros dejaron el decomiso de 485 mil 500 litros de combustible

Operativos en Reynosa y Matamoros Dejan Aseguramiento de Casi Medio Millón de HidrocarburoFoto: SSPC

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Autoridades federales decomisan 485,500 litros de combustible en Reynosa y Matamoros. Siete detenidos y armas incautadas. Conoce los detalles de este importante operativo.

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