Joven de 15 Años es Atacado con una Pistola de Postas en Ciudad Juárez

Un joven de 15 años resultó lesionado tras ser atacado con una pistola de postas; su padre solicitó ayuda al 911 al encontrarlo herido.

Familiares Trasladaron al Adolescente al HospitalFoto: N+

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Un adolescente de 15 años fue atacado con una pistola de postas en Ciudad Juárez. Su familia lo llevó al hospital. Las autoridades buscan al responsable. ¿Qué sabemos hasta ahora?

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