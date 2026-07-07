Joven de 15 Años es Atacado con una Pistola de Postas en Ciudad Juárez

La madrugada de este martes 7 de julio, un menor de 15 años resultó lesionado tras ser atacado con una pistola de postas en el cruce de las calles Sirupa y Oteros, en la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, un padre de familia llamó al número de emergencias 911 para pedir auxilio, luego de encontrar a su hijo con sangrado en la nariz y en una mano, presuntamente a causa de múltiples disparos realizados.

Familiares Trasladaron al Adolescente al Hospital

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, confirmaron el reporte, resguardaron la zona y notificaron a las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, los agentes escoltaron a los familiares del menor, quienes lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital para que recibiera atención médica de urgencia. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su estado de salud.

Fiscalía Investiga el Ataque

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se conocen datos del o los presuntos responsables.