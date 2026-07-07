Mujer es Hospitalizada Luego de Ser Golpeada por sus Vecinas en Gómez Palacio
Una mujer terminó hospitalizada luego de ser golpeada por sus dos vecinas en la colonia Francisco Zarco en Gómez Palacio.
Foto: N+
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Impactante agresión en Gómez Palacio: Mujer hospitalizada tras ser golpeada por vecinas. Autoridades buscan a las responsables. Conoce más sobre este caso.
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PorRedacción N+
Una mujer de 32 años terminó hospitalizada luego de ser golpeada por dos de sus vecinas en la coloniaFranciscoZarco en la ciudad de GómezPalacio.
De acuerdo con autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este 5 de julio, cuando la mujer se encontraba afuera de su casa y fue agredida primero de manera verbal y posteriormente físicamente por las dos mujeres, quienes huyeron del lugar.
La afectada fue trasladada al Hospital General con fractura de tibia y peroné, además de diversas lesiones.
La Vicefiscalía General del Estado de Durango, ya abrió una carpeta de investigación y realiza las indagatorias correspondientes para localizar a las presuntas responsables, quienes ya fueron identificadas.
Joven es agredido durante riña al norponiente de Saltillo
Otra situación de violencia se registró el 5 de julio luego de que un joven resultó lesionado tras ser agredido por un grupo de personas en la colonia Rincón de Asturias, al norponiente de Saltillo. El conflicto presuntamente comenzó después de un altercado entre otras personas, aunque la víctima no habría participado directamente en la discusión.