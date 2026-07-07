Mujer es Hospitalizada Luego de Ser Golpeada por sus Vecinas en Gómez Palacio

Una mujer terminó hospitalizada luego de ser golpeada por sus dos vecinas en la colonia Francisco Zarco en Gómez Palacio.

Mujer es Hospitalizada Luego de Ser Golpeada por sus Vecinas en Gómez PalacioFoto: N+

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Impactante agresión en Gómez Palacio: Mujer hospitalizada tras ser golpeada por vecinas. Autoridades buscan a las responsables. Conoce más sobre este caso.

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