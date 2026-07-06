Encuentran Cuerpo de Hombre en Relleno Sanitario de Saltillo
El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado al interior del relleno sanitario de Saltillo.
Foto: N+
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Descubren cuerpo en relleno sanitario de Saltillo, encontrado por pepenadores entre la basura. Autoridades ya en el lugar. Infórmate sobre este caso.
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PorRedacción N+
El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado en al interior del rellenosanitario de la ciudad de Saltillo durante la mañana de este lunes 6 de juil0.
Trascendió que mientras algunas personas realizaban su labor como pepenadores, se encontraron con una lamentable sorpresa, ya que entre la basura, localizaron el cuerpo de una persona, el cual se encontraba en estado de descomposición.
Se hizo el reporte al sistema de emergencias 911, el cual fue atendido por elementos de la PolicíaMunicipal, quienes acordonaron el área para que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizarán las diligencias correspondientes.
Localizan restos humanos y prendas de vestir cerca del rastro de Gómez Palacio
Un hecho similar ocurrió el 10 de junio cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) localizaronrestoshumanos y prendasdevestir en un terrenocercano al rastromunicipal de GómezPalacio.
Durante las diligencias también fueron aseguradas diversas prendas de vestir que quedaron a disposición de las autoridades. Los restos fueron trasladados al anfiteatro de la Vicefiscalía para la realización de estudios periciales que permitieran establecer la identidad de la víctima.