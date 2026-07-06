Encuentran Cuerpo de Hombre en Relleno Sanitario de Saltillo

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado al interior del relleno sanitario de Saltillo.

Encuentran Cuerpo de Hombre en Relleno Sanitario de SaltilloFoto: N+

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Descubren cuerpo en relleno sanitario de Saltillo, encontrado por pepenadores entre la basura. Autoridades ya en el lugar. Infórmate sobre este caso.

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