Encuentran Cuerpo de Hombre en Relleno Sanitario de Saltillo

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado en al interior del relleno sanitario de la ciudad de Saltillo durante la mañana de este lunes 6 de juil0.

Trascendió que mientras algunas personas realizaban su labor como pepenadores, se encontraron con una lamentable sorpresa, ya que entre la basura, localizaron el cuerpo de una persona, el cual se encontraba en estado de descomposición.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Cuerpo de Hombre Entre Basura en Relleno Sanitario de Saltillo

Se hizo el reporte al sistema de emergencias 911, el cual fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizarán las diligencias correspondientes.

Localizan restos humanos y prendas de vestir cerca del rastro de Gómez Palacio

Un hecho similar ocurrió el 10 de junio cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) localizaron restos humanos y prendas de vestir en un terreno cercano al rastro municipal de Gómez Palacio.

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Durante las diligencias también fueron aseguradas diversas prendas de vestir que quedaron a disposición de las autoridades. Los restos fueron trasladados al anfiteatro de la Vicefiscalía para la realización de estudios periciales que permitieran establecer la identidad de la víctima.