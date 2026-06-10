Hallan Restos Humanos en Rastro Municipal de Gómez Palacio

La tarde del 7 de junio del 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Gómez Palacio localizaron restos humanos en un terreno cercano al rastro municipal, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad y personal de investigación.

Los oficiales acudieron al lugar luego de recibir una llamada de denuncia que alertaba sobre la posible presencia de restos humanos en la zona.

Según el informe, se trata de una extremidad inferior unida al coxis, aún con piel que presenta condiciones de deshidratación extrema, donde se aprecian restos de tatuajes que podrían ser de utilidad para su identificación.

En el lugar también se localizaron algunas prendas, como una camisa de tirantes negra, un pantalón corto de algodón verde, una falda negra y un par de tenis de color azul, objetos que fueron asegurados como parte de las investigaciones.

Los restos fueron trasladados al anfiteatro de la Vicefiscalía para realizar los estudios de genética y antropología correspondientes, con el fin de determinar si el ADN podría corresponder a alguna persona con reporte de desaparición. Las autoridades continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer el caso e identificar a la víctima.

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Un hecho similar relacionado con una persona que contaba con reporte de desaparición se registró recientemente en la región, donde las investigaciones permitieron esclarecer el caso y detener a los presuntos responsables.

Hallan cuerpo sin vida de hombre desaparecido

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández, informó sobre la detención de dos personas presuntamente involucradas en el homicidio de Javier Macías Guardado, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 6 de junio de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre los municipios de San Pedro y Torreón. Luego de diversas diligencias, las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima al interior de un vehículo en el ejido El Refugio.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente el caso y determinar la participación de cada uno de los involucrados.