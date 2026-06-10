Hallan Restos Humanos en Rastro Municipal de Gómez Palacio

Lo restos humanos fueron localizados cerca del Rastro Municipal de Gómez Palacio por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)

Hallan restos humanos en Gómez Palacio. Prendas y tatuajes podrían ayudar a identificar a la víctima.Foto: N+

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Hallan restos humanos en Gómez Palacio. Prendas y tatuajes podrían ayudar a identificar a la víctima.

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