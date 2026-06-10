Ejército Envía 90 Elementos de Fuerzas Especiales para Reforzar Seguridad en Durango

Noventa efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegaron este miércoles a Durango luego de despegar a las 15:00 horas desde la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México.

El traslado, en un Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana, forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como propósito reforzar la presencia militar en el estado ante la actividad de grupos delictivos en la región.

¿Qué implica este despliegue, en cinco puntos?

90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Origen: Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

Destino: Aeropuerto Internacional de Durango.

Transporte: Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Integración: se suman a la 10ª Zona Militar ya desplegada en el estado.

¿Por qué llegan ahora a Durango?

Los elementos se incorporarán a las acciones que ya desarrollan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el objetivo es "inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país".

La misión asignada a estas unidades de élite contempla tareas de disuasión, prevención y patrullajes en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Según el comunicado de la Sedena, los efectivos actuarán "apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población duranguense".