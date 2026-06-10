Ejército Envía 90 Elementos de Fuerzas Especiales para Reforzar Seguridad en Durango

Noventa elementos de Fuerzas Especiales del Ejército llegaron este miércoles a Durango para reforzar operativos contra grupos delictivos en la región.

Ejército Envía 90 Elementos de Fuerzas Especiales para Reforzar Seguridad en DurangoLa misión asignada a estas unidades de élite contempla tareas de disuasión, prevención y patrullajes. Foto: Defensa

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Refuerzan seguridad en Durango: 90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército llegan para combatir grupos delictivos. Conoce más sobre esta operación crucial.

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