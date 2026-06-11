Estudiante Termina en el Hospital tras Ser Golpeado Afuera de Bachillerato en Atlixco, Puebla

Este miércoles 11 de junio de 2026 un estudiante fue golpeado hasta quedar inconsciente presuntamente por un compañero afuera del Bachillerato “José Vasconcelos” en el municipio poblano de Atlixco.

El menor de edad tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia ubicado en la ciudad de Puebla para recibir atención médica especializada.

Hospitalizan a estudiante golpeado en Bachillerato “José Vasconcelos” de Atlixco, Puebla

Fue durante la jornada escolar de este miércoles cuando reportaron que un estudiante se encontraba inconsciente afuera del Bachillerato “José Vasconcelos” tras ser golpeado aparentemente por un compañero.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla, el menor de edad fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la capital poblana, donde se reportó estable.

Asimismo, las autoridades confirmaron haberse ya contactado con la familia de la víctima para ofrecerles asesoría jurídica, psicológica e institucional con el propósito de salvaguardar sus derechos.

En seguimiento a la instrucción del gobernador @armentapuebla_ de garantizar una atención humana, cercana y oportuna a las víctimas, a través de la @CEEAVIGobPue y la Dirección de Diversidad, brindamos atención integral al estudiante del Bachillerato “José Vasconcelos” del… pic.twitter.com/mZPrlwqngQ — SEGOB Puebla (@Segob_Puebla) June 10, 2026

Padre de familia golpea a alumno en inmediaciones de bachillerato en Amozoc, Puebla

El pasado 20 de mayo un padre de familia fue captado en video golpeando a un alumno del Bachillerato “Francisco I. Madero”, ubicado en el municipio de Amozoc de Mota.

Las imágenes muestran cómo el sujeto se acerca al menor y comienza a pegarle en la cabeza; aunque el joven trata de defenderse, resulta imposible ante el tamaño y peso del agresor. Incluso se puede ver cómo el adulto se quita el cinturón y continúa maltratando al estudiante varios minutos sin que nadie intervenga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padre de Familia Agrede a Estudiante Menor de Edad Afuera de Escuela en Amozoc, Puebla

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc informó que, a través del Centro de Control y Comando, recibió el llamado de auxilio, por lo que elementos acudieron de manera inmediata para atender el altercado.

Con información de N+

GMAZ