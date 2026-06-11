Estudiante Termina en el Hospital tras Ser Golpeado Afuera de Bachillerato en Atlixco, Puebla

El menor de edad fue trasladado de emergencia a la capital poblana para recibir atención médica especializada tras quedar inconsciente.

PatrullaFoto: N+

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Violencia escolar en Atlixco: Estudiante hospitalizado tras ser golpeado por un compañero. La Secretaría de Gobernación ofrece apoyo a la familia. Infórmate aquí.

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