¿Quiénes Quedan Hoy 6 de Julio en el Mundial 2026? Estos son los que Ya Clasificaron a Cuartos

Bélgica, Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España confirmaron su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar la ronda de octavos disputada entre el sábado 4 y este lunes 6 de julio.

Queda pendiente de saber quiénes pasarán y quiénes quedarán eliminados de los partidos de mañana martes 7 de julio 2026, entre Argentina vs Egipto y Suiza vs Colombia.

Los cinco equipos que ya sellaron su boleto

Marruecos eliminó 3-0 a Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo.

Francia superó 1-0 a Paraguay.

Noruega ganó 2-1 a Brasil.

Inglaterra venció 3-2 a México.

España se impuso 1-0 a Portugal, resultado confirmado este lunes.

Bélgica dejó atrás a Estados Unidos anotando 4 goles.

Mañana martes se definen los dos cruces restantes: Argentina vs Egipto a las 10:00 de la mañana y Suiza vs Colombia a las 2:00 de la tarde.

De cara a ese partido, el futbolista argentino Leandro Paredes anticipó el nivel del rival.

"Egipto será una selección muy difícil".

Así está armado el cuadro de cuartos de final

Francia vs. Marruecos — jueves 9 de julio, 2:00 p.m.

España vs. Bélgica - viernes 10 de julio, 1:00 p.m.

Noruega vs. Inglaterra — sábado 11 de julio, 3:00 p.m.

Ganador de Argentina-Egipto vs. ganador de Suiza-Colombia — sábado 11 de julio, 7:00 p.m.

Las reacciones tras las eliminaciones

Entre los equipos que quedaron fuera en octavos figuran Canadá, Paraguay, Brasil, México y Portugal. Sobre la eliminación de la selección mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto.

"Nos dieron mucha alegría".

Con información de EFE.