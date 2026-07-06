¿Quiénes Quedan Hoy 6 de Julio en el Mundial 2026? Estos son los que Ya Clasificaron a Cuartos

Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España ya están en cuartos del Mundial 2026; Argentina, Egipto, Suiza y Colombia definen boletos mañana

¿Quiénes Quedan en el Mundial 2026? Estos son los que Ya Clasificaron a CuartosJugadores de España se alinean durante los himnos nacionales antes del partido. Foto: Reuters

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El Mundial 2026 se calienta: Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España ya en cuartos, los mimo que Bélgica y mañana Argentina vs. Egipto. ¿Quiénes completarán el cuadro?

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