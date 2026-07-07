¿Quién es el Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Revelan al Participante

Conoce a qué hora revelan al primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y quién es el primer habitante confirmado. Aquí te damos los detalles antes y después del anuncio.

Quién es el primer habitante de La Casa de los Famosos 2026Galilea Montijo será la encaragda de revelar al primer habitante de la temporada 2026. Foto: Facebook La Casa de los Famosos México
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