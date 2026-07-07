¿Quién es el Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026? Revelan al Participante

Tras una prórroga, hoy, lunes 6 de julio 2026, se revela al primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026, con lo que empieza la cuenta regresiva para el inicio del reality show que ha paralizado al país y más allá de las fronteras. En N+ te decimos a qué hora es el anuncio oficial y los detalles posteriores sobre la o el participante que se suma al proyecto.

Después de que se confirmara el regreso de La Jefa y su Casa, la producción empezó a calentar motores con la difusión de los nombres de los conductores, que son encabezados por Galilea Montijo.

Será justo la presentadora tapatía la encargada de desvelar el nombre del primer confirmado, luego de que se mostraran algunas pistas sobre la trayectoria del participante. En este caso fueron referencias a celebraciones de XV años y vestuarios de producciones de época.

Pistas sobre el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026. Foto: TelevisaUnivision

¿A qué hora revelaron al primer participante de La Casa de los Famosos México 2026?

El primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026 se dio a conocer hoy, lunes 6 de julio, a las 20:28 horas (tiempo del centro de México).

Luego de que se pospusiera el anuncio, que iba a realizarse el domingo al finalizar el partido México vs Inglaterra, no hay marcha atrás y las revelaciones alrededor de esta nueva temporada del programa de TelevisaUnivision comienzan hoy.

Según anunció previamente la productora del reality show, Rosa María Noguerón, se prevé que cada día se dé a conocer a un nuevo habitante, hasta que se cuente con la lista completa, que en años pasados estuvo conformada por 14 o 15.

¿Quién es el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026?

Después de rumores y que algunas personas descifraran las pistas, Galilea Montijo confirmó que el primer habitante de La casa de los famosos este 2026 es Ernesto Laguardia.

El actor de 'Quinceañera' y 'Alborada' se suma al proyecto este año y fue presentado por todo lo alto a través de un mensaje que se transmitió en Las Estrellas, Canal 5, ViX y redes sociales.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

A través de las redes sociales oficiales del reality se confirmó que la cuarta temporada se estrenará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, además de contar con transmisión permanente las 24 horas del día mediante ViX.

En dicha fecha ingresarán los participantes confirmados a la casa de La Jefa y permanecerán por varias semanas, si el voto del público lo permite.

Hasta el momento, además de los conductores, se ha confirmado que Elaine Haro cantará el tema principal de esta temporada.

Además de las galas de expulsión, la producción ha diseñado una estructura de conductores y horarios específicos para cada emisión en el tiempo del centro de México: