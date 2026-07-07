Tilly Norwood, "Actriz" Creada con IA, Debutará en una Película de su Propia Creadora

La actriz de inteligencia artificial que dividió a Hollywood en 2025 tendrá su primer protagónico. Tilly Norwood, el rostro sintético desarrollado por el estudio británico Particle6, encabezará "Misaligned", el primer largometraje de la compañía, según se anunció este lunes.

De la polémica a la pantalla grande

Particle6, que se define como un estudio "AI-first y AI-hybrid" dedicado al cine y la televisión, confirmó que ya inició el desarrollo de la cinta en la que Norwood, quien no es un ser sintiente, "tomará el papel protagónico". La fundadora del estudio, Eline van der Velden, actriz y comediante antes de convertirse en empresaria, presentó a Tilly Norwood al público en 2025 tras someterla a cerca de 2,000 iteraciones de entrenamiento.

¿De qué tratará la película?

"Misaligned" es una comedia dramática descrita como una historia que aborda la crisis existencial de una IA, interpretada, irónicamente, por Norwood. La trama transcurre en lo que la productora llama la "Tillyverse", un mundo digital surreal ubicado "en algún lugar de la nube". El giro es metatextual: Norwood interpretará a un ser de IA sin cuerpo real, sin infancia ni experiencias vividas propias, pero con acceso a los recuerdos y las historias de otras personas. La historia da un giro cuando un bot rebelde y seductor de la dark web la convence de abandonar sus límites de seguridad y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias.

Van der Velden aclaró que, pese al perfil futurista del proyecto, la producción combinará talento humano y tecnología: directores, guionistas y editores tradicionales trabajarán junto a especialistas en IA. Según la compañía, se trata de una producción híbrida con profesionales de cine y televisión trabajando junto a especialistas en inteligencia artificial, con capacitación en IA integrada en la propia producción.

"El arte imitará a la vida"

En un comunicado, la fundadora de Particle6 explicó el tono que buscan darle a la cinta: "La película será absolutamente divertida, caótica y consciente de sí misma, muy Tilly", dijo van der Velden, quien agregó que detrás de la trama hay una reflexión más profunda sobre identidad, actuación y los miedos humanos frente a la IA. "Y sí, el arte definitivamente imitará a la vida", remató.

La empresaria también fue enfática en aclarar que la tecnología, por sí sola, no basta. Van der Velden aseguró que la IA puede sostener un cine narrativo de calidad, pero solo con una cantidad sustancial de oficio, habilidad, criterio y tiempo humanos, y que eso no es una limitación de la tecnología, sino justamente el punto central de la propuesta.

El rechazo de la industria sigue vigente

El debut de Norwood en la pantalla grande llega apenas meses después de que su creación desatara una ola de indignación en el gremio actoral. El sindicato SAG-AFTRA fue una de las voces más críticas: acusó al estudio de utilizar interpretaciones robadas para desplazar a actores humanos y devaluar el trabajo actoral. La polémica sobre el uso de IA en el cine y la televisión ya había sido un punto clave de tensión durante la huelga de guionistas y actores de 2023, la primera de ese tipo en 15 años, que derivó en límites contractuales al uso de esta tecnología por parte de los grandes estudios.

Van der Velden, sin embargo, insiste en que su intención nunca fue reemplazar a las estrellas humanas. Dijo a medios estadounidenses que no está en contra de que la IA asista la creatividad humana, y que su meta con "Misaligned" es mostrarle a la industria lo que es posible hacer con esta tecnología en este momento, además de capacitar a cineastas tradicionales que se sumen al proyecto.

Por ahora, "Misaligned" se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, mientras el estudio termina de sumar a los colaboradores clave que darán forma a esta arriesgada apuesta por un cine protagonizado, por primera vez, por una inteligencia artificial.