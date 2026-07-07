Tilly Norwood, "Actriz" Creada con IA, Debutará en una Película de su Propia Creadora

Particle6 confirma que Tilly Norwood, la polémica actriz creada con inteligencia artificial, protagonizará "Misaligned", su primer largometraje.

tilly-norwood-actriz-ia-debut-pelicula-misalignedFotos: Instagram Tilly Norwood

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La polémica actriz de IA, Tilly Norwood, debuta en 'Misaligned', una comedia dramática que desafía los límites del cine. ¿El arte imitará a la vida? Conoce más sobre este proyecto.

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