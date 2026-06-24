Romeo Beckham Salta al Cine: Hijo de David Beckham Debutará como Actor en una Película LGBT

Romeo Beckham, el segundo hijo de David Beckham y Victoria Beckham, está listo para conquistar una nueva industria: el cine. Studiocanal reveló las primeras imágenes del joven de 23 años en Forty Love, la ópera prima del reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti.

De la cancha y las pasarelas a la pantalla grande

Romeo, que se retiró del futbol profesional en 2024 tras jugar en las reservas del Brentford FC, también construyó una carrera en el modelaje para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga. Ahora suma a su trayectoria su primer papel cinematográfico.

¿De qué trata Forty Love?

La historia gira en torno a Sacha Gallo, una estrella del tenis que entrena con su padre para ganar un gran trofeo en París. Todo cambia con la llegada de un carismático rival, interpretado por Beckham, que desafía todo lo que Sacha creía saber sobre la competencia, la ambición y sobre sí mismo. "Por primera vez, se enfrenta a un adversario de una naturaleza completamente diferente: el amor", describe la sinopsis oficial.

Beckham comparte créditos con Paul Kircher (El reino animal), Guillaume Canet (Nada que perder) y Benjamin Voisin (El extraño), además de una aparición de Catherine Deneuve. La banda sonora corre a cargo de 070 Shake y Johan Lenox.

Un proyecto con peso detrás

La película está producida por Hugo Sélignac y Paco de Bary para Chi-Fou-Mi Productions, empresa del grupo Mediawan, en coproducción con Studiocanal y Manna Studios. Studiocanal también se encarga de las ventas internacionales y estrenará el filme en Francia el 25 de noviembre.

El productor Sélignac, quien presentó cinco películas en Cannes este año, describió el proyecto como "una fábula romántica, sensual y profundamente emotiva" sobre "las exigencias del deporte de alto rendimiento y todo lo que yace bajo la superficie".

El contexto familiar

El debut de Romeo llega en un momento de particular atención mediática sobre la familia Beckham. Su hermano mayor, Brooklyn Beckham, acusó en diciembre de 2025 a sus padres de haberlo "faltado al respeto de forma consistente" a él y a su esposa, Nicola Peltz.