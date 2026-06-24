Romeo Beckham Salta al Cine: Hijo de David Beckham Debutará como Actor en una Película LGBT

Romeo Beckham, hijo de David Beckham y Victoria Beckham, hace su debut cinematográfico en Forty Love, una película francesa sobre tenis, deseo e identidad

romeo-beckham-hijo-david-beckham-debut-actor-forty-loveFoto: GettyImages

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Del modelaje al cine: Romeo Beckham protagoniza Forty Love, explorando deseo e identidad en el mundo del tenis. ¿Cómo impactará su actuación en la industria cinematográfica?

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