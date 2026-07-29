Cine

¿Cuánto Dura Spider-Man: Brand New Day? Tiempo de Proyección de Películas de Tom Holland

Te contamos cuál es la duración de Spider-Man: Brand New Day y cómo se compara con las otras películas de la franquicia protagonizadas por Tom Holland.

cuanto-dura-pelicula-spiderman-brand-new-day-2026-ya-viene-estreno-mexico-latinoamericaFoto: Getty Images

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Te contamos cuál es la duración de Spider-Man: Brand New Day y cómo se compara con las otras películas de la franquicia protagonizadas por Tom Holland.

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