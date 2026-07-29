¿Cuánto Dura Spider-Man: Brand New Day? Tiempo de Proyección de Películas de Tom Holland

Este miércoles 29 de julio llegó a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Antes de comprar boletos, muchos fanáticos quieren saber cuánto dura la película y cómo se compara con el resto de la saga.
Cuánto dura Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day tiene una duración de 2 horas con 25 minutos (145 minutos), sin contar los créditos finales.
La nueva entrega llegó a las pantallas este 29 de julio, protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, luego de los sucesos de Spider-Man: No Way Home, en una trama donde Peter Parker debe reconstruir su vida en un mundo que olvidó quién era.
¿Cuánto duran las otras películas de la franquicia?
Esta es la duración de las cuatro películas en solitario del Spider-Man de Tom Holland, de menor a mayor extensión:
Spider-Man: Far From Home
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(2019):
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2h 10m
Spider-Man: Homecoming
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(2017):
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2h 13m
Spider-Man: Brand New Day
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2h 25m
Spider-Man: No Way Home
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2h 28m
Con sus 145 minutos, Brand New Day se convierte en la segunda película más larga de la tetralogía, apenas tres minutos por debajo de No Way Home, que hasta ahora ostentaba el récord de duración para el arácnido de Holland.
¿Hay que quedarse hasta el final de los créditos?
Sí. La película cuenta con una sola escena post-créditos, ubicada hasta el final de todo el metraje, cuando la pantalla ya está completamente en negro. A diferencia de otras cintas del UCM que suelen incluir dos o tres adelantos, Marvel optó esta vez por una única secuencia, que además cierra con el mensaje "Spider-Man regresará".
Los nuevos personajes de Brand New Day
Junto al regreso de Peter Parker, MJ y Ned Leeds, la película suma caras nuevas al universo del arácnido. La más esperada es Jon Bernthal en el papel de Frank Castle / Punisher, además del regreso de Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, quien ayuda a Peter a controlar la peligrosa evolución de sus poderes.
Del lado de los villanos aparecen La Mano, Scorpion (Michael Mando), Boomerang, Tarántula y Tombstone. También se confirmó la participación de Sadie Sink, aunque su personaje aún es un misterio; los fanáticos especulan que podría tratarse de Jean Grey.