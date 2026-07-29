¿Messi Sale en Spider-Man: Brand New Day? Esta Escena Se Hizo Viral Previo a Estreno

En las últimas semanas, los fans del fútbol y de Marvel tuvieron un acceso a un breve crossover entre Lionel Messi y Spider-Man.

Las especulaciones no tardaron en inundar plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), sugiriendo que el capitán de la Selección Argentina realizaría un cameo especial o una aparición sorpresa en la película Spider-Man: Brand New Day.

Sin embargo, la realidad es diferente pero igualmente espectacular: Messi no actuará dentro del largometraje, sino que encabeza un despliegue publicitario de escala global diseñado para promocionar el esperado lanzamiento de la nueva cinta del hombre araña.

No es una escena de la película

Pese a la viralización, no hay ningún indicio de que Messi tenga una aparición dentro de la trama de Spider-Man: Brand New Day. Se trata exclusivamente de un contenido publicitario diseñado para generar conversación en redes antes del estreno, aprovechando además el marco del Mundial 2026, donde el futbolista argentino era una de las figuras más mediáticas del momento. La cuarta entrega de Tom Holland como Peter Parker, dirigida por Destin Daniel Cretton, cuenta con un elenco que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, entre otros.

"Escuché que me estabas buscando": El guiño de Messi que paralizó la web

El material promocional arranca con una atmósfera de suspenso en la que el icónico personaje de Marvel busca refuerzos de nivel mundial. En el punto cumbre del teaser, aparece la estrella del Inter Miami mirando fijamente a la cámara y soltando una frase que se volvió viral de inmediato: "Escuché que me estabas buscando".

Esta breve aparición demostró el alcance del astro rosarino fuera de las canchas, consolidando una alianza estratégica sin precedentes entre el entretenimiento cinematográfico de Hollywood y una de las figura más relevantes del futbol mundial.

La millonaria cifra detrás de la colaboración del siglo

Juntar a una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine con el atleta más cotizado del planeta requirió un esfuerzo financiero extraordinario.

Fuentes especializadas en la industria del marketing deportivo y del entretenimiento revelaron que la cifra negociada para contar con la presencia de Messi en este promocional representó un monto millonario, reservado únicamente para las campañas publicitarias de mayor impacto internacional.

Tom Holland se rinde ante Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

La experiencia no solo emocionó a los fans, sino también al propio Tom Holland. El actor británico que interpreta a Peter Parker en el cine recordó la grabación junto al astro argentino y no escatimó en elogios hacia su figura.

"Grabar con Lionel Messi fue una experiencia totalmente surrealista. Es el mejor de la historia y me inspira desde hace años por su dedicación, su humildad y su búsqueda constante de la excelencia", reveló Holland al rememorar la filmación.

El actor inglés destacó la sencillez con la que el '10' manejó los tiempos en el set de rodaje, asegurando que la ética de trabajo de Messi en las cámaras refleja exactamente la maestría que demuestra cada fin de semana en el terreno de juego.

Si bien los espectadores no verán a Lionel Messi luchando contra villanos en la película ni vistiendo el traje del héroe neoyorquino, este crossover promocional ya se posiciona como uno de los momentos más memorables de la cultura pop moderna.