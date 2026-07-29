Cine

¿Messi Sale en Spider-Man: Brand New Day? Esta Escena Se Hizo Viral Previo a Estreno

Te contamos la verdad detrás del video viral de Messi con Spider-Man y todo sobre el estreno

messi-sale-spiderman-brand-new-day-escena-se-hizo-viral-previo-estreno-hoyFotos: Getty Images

Destacado

Te contamos la verdad detrás del video viral de Messi con Spider-Man y todo sobre el estreno

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+