Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Una Familia Complicada

Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una película, una serie y un documental para que puedas disfrutar en casa

Cantinflas. Una Familia Complicada. El último duelo.Foto: ViX

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Este fin de semana, ViX te recomienda: 'Una Familia Complicada', el documental de Messi vs Ronaldo y la historia de Cantinflas. ¡Disfruta desde casa!

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