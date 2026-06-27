Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Una Familia Complicada

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Cantinflas

Mario se gana la vida en las carpas de la Ciudad de México. Cantinflas, su personaje, lo convierte en un ícono del cine mexicano, esto lo lleva a conocer a Mike Todd, un productor americano con un proyecto que lo volverá famoso mundialmente.

Una Familia Complicada

Seguimos con esta serie donde tras la muerte del patriarca, su viuda que comienza a experimentar el Alzheimer, debe tomar el control de la vida financiera y conductual de sus cinco hijos, provocando una lucha por la sucesión.

El último duelo

Por último, este documental a propósito del Mundial, que repasa la mayor rivalidad del futbol moderno: Messi contra Ronaldo. Con imágenes de archivo y entrevistas exclusivas.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos del Mundial, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX.

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