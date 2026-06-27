Irán Acusa a EUA de Violar Memorando de Entendimiento y Justifica Respuesta Bélica

Irán acusó a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento al atacar sus costas y justificó su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un "acto de legítima defensa".

El Ministerio de Exteriores de Irán señaló en un comunicado que fueron ataques salvajes que tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia costera, lo que constituye una violación a la Carta de Naciones Unidas.

Así como al acuerdo firmado por ambos países el 17 de junio con el fin de extender el alto al fuego durante 60 días para comenzar las pláticas para finiquitar la guerra. Sin embargo, el diálogo no se alcanzó.

Tras condenar los bombardeos lanzados por el Ejército estadounidense la noche del viernes, el aparato diplomático aseguró que Irán defenderá por todos los medios la soberanía, la seguridad y los intereses del país.

Justifica la respuesta bélica

El Ministerio del Exterior de Irán defendió los ataques lanzados posteriormente por la Armada de la Guardia Revolucionaria contra objetivos vinculados a las tropas estadounidenses en la zona del estrecho de Ormuz.

También responsabilizó a EUA de las consecuencias de la actual escalada y advirtió de que también serán responsables los países que colaboren con las operaciones militares estadounidenses contra territorio iraní.

Exigió al secretario de la ONU, António Guterres, al Consejo de Seguridad y al resto de los organismos internacionales a que no permanezcan "indiferentes" ante las violaciones a la Carta y el derecho internacional.

Y es que el Ejército estadounidense bombardeó instalaciones militares iraníes como represalia por el ataque lanzado el jueves por Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, cuando abandonada el estrecho de Ormuz.

Washington sostuvo que esa acción iraní violó el alto el fuego y puso en riesgo la libertad de navegación en una de las principales rutas energéticas del mundo.

ICM