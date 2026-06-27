Irán Acusa a EUA de Violar Memorando de Entendimiento y Justifica Respuesta Bélica

Exigió a la ONU no ser indiferente a las violaciones de Estados Unidos contra la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional

Buques cruzan por el estrecho de OrmuzBuques cruzan por el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters

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Irán defiende su respuesta bélica tras ataques de EUA, exigiendo acción de la ONU. ¿Estamos ante una nueva escalada en el conflicto? Descubre más sobre este delicado escenario internacional.

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