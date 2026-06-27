¿Cómo Estará el Clima Este Sábado 27 de Junio? Habrá Lluvias y Calor en el País

Seguirán las altas temperaturas en el norte y noroeste de México y prevalecerá la onda de calor en seis entidades

Inundación en avenidas principales en Morelia, Michoacán.Inundación en avenidas principales en Morelia, Michoacán. Foto: Facebook pcmichoacan

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Prepárate para un sábado de contrastes: lluvias fuertes en el sur y calor extremo en el norte de México. Conoce el pronóstico completo para tu área.

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