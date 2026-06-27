¿Cómo Estará el Clima Este Sábado 27 de Junio? Habrá Lluvias y Calor en el País
Seguirán las altas temperaturas en el norte y noroeste de México y prevalecerá la onda de calor en seis entidades
Inundación en avenidas principales en Morelia, Michoacán. Foto: Facebook pcmichoacan
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Prepárate para un sábado de contrastes: lluvias fuertes en el sur y calor extremo en el norte de México. Conoce el pronóstico completo para tu área.
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PorRedacción N+
Para este sábado 27 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes en el oriente, centro, occidente y sur del país.
La onda tropical núm. 12 sobre las costas del Pacífico Sur Mexicano, originará chubascos con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.
Finalmente, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera extendida sobre el norte y noroeste de México, manteniendo el ambiente muy caluroso en dichas regiones.
Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (este y sur), finalizando a partir de este día en Durango, Sinaloa y Nayarit.
Lluvias en el país
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (este), Oaxaca (suroeste, norte y noreste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte y sur), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (oeste y sur), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Puebla (norte), Tlaxcala (noroeste), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Campeche.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Chihuahua (oeste y noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (suroeste) y Oaxaca (sureste).
De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (noroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (suroeste) y Morelos.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse bancos de niebla.
Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (norte y oeste); descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26°C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 22 °C.