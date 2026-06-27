Topos de México Viajan Rumbo a Venezuela para Ayudar en Labores de Rescate

Un grupo de Topos de México partió desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a Venezuela para ayudar en el rescate de sobrevivientes tras los dos sismos que azotaron a ese país.

Los rescatistas mexicanos especializados en estructuras colapsadas, y cuyo grupo surgió tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, hará una escala en Panamá antes de llegar a su destino.

Además de la experiencia de varias décadas de servicio, los Topos llevan consigo herramienta y equipo especializado para poder entrar en inmuebles derrumbados.

Este grupo se une a los 250 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que han realizado labores de búsqueda y rescate, apoyados en binomios caninos, así como planeación y estrategia en territorio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Llegan a Venezuela Brigadas de Especialistas en Búsqueda y Rescate de Distintos Países

Se reportan casi mil muertos

Las autoridades venezolanas cifraron los muertos por el doble sismo en el país en 920, mientras que el siniestro dejó 3 mil 360 heridos, así como cientos de inmuebles colapsados o con problemas estructurales.

La zona de La Guaira, al norte del país, es la que presenta el peor escenario, luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que golpearon casi simultáneamente el pasado 24 de junio.

La ayuda de civiles en la zona ha provocado caos y problemas de tránsito, por lo que se decretó la restricción para entrar a la zona. Además, se han dado saqueos en tiendas.

La @SRE_mx informa que, tras los sismos registrados en Venezuela, el personal de la @EmbamexVen de la Cancillería ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito. Todas se encuentran con buen estado de salud y… pic.twitter.com/9x5gdrKhaZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya contactó a las 73 mexicanos que residen o están en tránsito en la zona afectada.

Señaló que todos están bien y en buen estado de salud, y permanecen en lugares seguros. Agregó que un grupo de 26 connacionales pidió salir voluntariamente del país y espera ser repatriado por la Fuerza Aérea Mexicana.

Con información de Guillermo Segura y N+

ICM