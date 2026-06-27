Topos de México Viajan Rumbo a Venezuela para Ayudar en Labores de Rescate

El equipo de rescate especializado en derrumbes partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Panamá, donde hará una escala antes de dirigirse a Venezuela

'Topos' se reúnen antes de partir para ayudar en los terremotos de Venezuela'Topos' se reúnen antes de partir para ayudar en los terremotos de Venezuela. Foto N+

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Topos de México viajan a Venezuela para rescatar sobrevivientes tras sismos de 7.2 y 7.5. Con experiencia desde 1985, se unen a esfuerzos internacionales de ayuda. Descubre más sobre su misión.

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