EUA Bombardea Irán tras Ataque contra Buque en Ormuz, "Violó Alto el Fuego": Trump

El Ejército estadounidense bombardeó este viernes 26 de junio de 2026 a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Aeronaves de EUA atacan almacenes de drones y misiles

Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado en el que acusó a Irán de "violar el alto al fuego".

El organismo militar justificó la agresión "como una respuesta contundente" al ataque del jueves de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

El Comando Central denunció que "la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego".

"Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia".

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

"No me gusta que hayan disparado ayer, de hecho, cuatro veces", declaró Trump en la Casa Blanca poco antes del contraataque estadounidense. Al preguntársele por qué habría ataques cuando Trump ha insistido en que las conversaciones con Teherán van bien, Trump dijo sobre Irán: "Son un poco diferentes".

Explosión en Sirik, en el sur de Irán

Medios de comunicación iraníes informaron de que se oyó el ruido de una explosión en Sirik, en el sur de Irán, y añadieron que, de momento, no estaba claro de dónde procedía.

Las noticias se conocen justo después de que el presidente Donald Trump insinuó una respuesta estadounidense a un ataque iraní contra un buque de carga. "Ya lo verán", dijo, cuando se le preguntó si habría consecuencias para Teherán.

Momento delicado para EUA e Irán

Este suceso se produjo en un momento delicado para Estados Unidos e Irán, mientras trabajan en las negociaciones para poner fin definitivamente a la guerra. Irán ha intensificado sus desafíos a la región y a Estados Unidos por su control del estrecho de Ormuz, incluso con el acuerdo provisional alcanzado la semana pasada.

El ataque al buque de carga tuvo lugar mientras una agencia marítima de las Naciones Unidas iniciaba esta semana una operación para evacuar los buques varados del estrecho, utilizando una ruta alternativa que bordea las costas de Omán en lugar de navegar por la parte central del estrecho.

La Organización Marítima Internacional suspendió las evacuaciones tras el ataque y declaró el viernes que no se reanudarán hasta que haya garantías de que los demás buques no serán atacados.

115 buques lograron salir del estrecho

Unos 115 buques lograron salir del estrecho en los últimos días, quedando unos 500 aún en la zona, según Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Se esperaba que la apertura del paso alternativo a través del estrecho aliviara la presión sobre la economía mundial y eliminara la principal baza de Irán en las negociaciones de paz en curso con Estados Unidos.

Estados Unidos e Irán siguen negociando los términos del acuerdo, incluyendo cuestiones como el paso de buques por el estrecho estratégico y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Según el acuerdo provisional, ambas partes disponen de 60 días para ultimar los detalles.

HVI