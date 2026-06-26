EUA Bombardea Irán tras Ataque contra Buque en Ormuz, "Violó Alto el Fuego": Trump

Horas antes, Trump acusó a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz

EUA Bombardea Irán tras al Ataque contra Buque en Ormuz, "Violó Alto el Fuego": TrumpAeronave militar de EUA. Foto: X @CENTCOM

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El Comando Central denunció que "la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego"

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