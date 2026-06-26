Lamine Yamal, la Joven Promesa que Eligió Jugar para España en Lugar de Marruecos

El ascenso meteórico de Lamine Yamal en el futbol mundial ha sido una de las historias más inspiradoras del deporte de los últimos años. Con apenas 18 años, el extremo del Barcelona ya es una de las principales figuras de la Selección de España, aunque pocos saben que nació fuera del territorio español y tuvo la posibilidad de representar a otro país.

El atacante nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Cataluña, pero sus raíces familiares lo vinculaban con dos selecciones nacionales. Su padre es originario de Marruecos, mientras que su madre nació en Guinea Ecuatorial, por lo que podía defender cualquiera de esos países además de España.

¿Por qué Lamine Yamal podía jugar con Marruecos?

Aunque Lamine Yamal nació en Cataluña, la nacionalidad de su padre le permitía ser convocado por Marruecos, selección que incluso mostró interés en incorporarlo a sus categorías juveniles antes de que tomara una decisión definitiva.

La Federación Marroquí de Futbol buscó convencer al joven talento para seguir el mismo camino que otras figuras con ascendencia marroquí que compiten en Europa. Sin embargo, Yamal ya formaba parte del proceso de selecciones inferiores de España y optó por continuar su desarrollo con "La Roja".

Lamine Yamal eligió representar a España

Después de destacar en la cantera de La Masia, Yamal fue convocado por las categorías juveniles españolas hasta que recibió el llamado de la selección absoluta en 2023.

Su debut fue histórico, ya que marcó un gol en su primer partido con España, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar y anotar con la selección española absoluta.

Desde entonces, el atacante se consolidó como una pieza fundamental del equipo nacional gracias a su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro desde la banda derecha.

Las raíces marroquíes de Lamine Yamal

Pese a representar a España, Lamine Yamal nunca ha ocultado el orgullo que siente por sus orígenes familiares. En diversas ocasiones ha mostrado respeto por la cultura marroquí y mantiene una estrecha relación con la familia de su padre.

No obstante, su formación futbolística se desarrolló completamente en España, país donde creció, se integró a las fuerzas básicas del Barcelona y construyó la carrera que hoy lo tiene como una de las grandes estrellas del futbol internacional.

Una de las figuras del Mundial 2026

Con España como una de las selecciones favoritas para pelear por el título del Mundial 2026, Lamine Yamal llega al torneo como uno de los futbolistas llamados a marcar diferencia.

Su historia refleja cómo el futbol moderno reúne distintas identidades culturales en una misma generación de talentos. Aunque pudo vestir la camiseta de Marruecos o incluso la de Guinea Ecuatorial por sus vínculos familiares, el joven delantero decidió representar al país donde nació, creció y dio sus primeros pasos rumbo a la élite del futbol mundial.

AMP