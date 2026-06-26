Lamine Yamal, la Joven Promesa que Eligió Jugar para España en Lugar de Marruecos

El atacante nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Cataluña, pero sus raíces familiares lo vinculaban con dos selecciones nacionales

Lamine Yamal de España durante el entrenamiento. Foto: ReutersLamine Yamal de España durante el entrenamiento. Foto: Reuters

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