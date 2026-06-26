Didier Deschamps, Una de las Únicas 3 Personas en Ganar la Copa del Mundo como Jugador y Técnico

El director técnico francés es parte del exclusivo "Olimpo del balompié" junto con las leyendas fallecidas Mário Zagallo y Franz Beckenbauer

Didier Deschamps, Tercer Ganador de la Copa del Mundo como Jugador y Técnico: ListaDidier Deschamps, exfutbolista y entrenador de Francia. Foto: Reuters

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El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no estuvo en el encuentro frente a Noruega debido al fallecimiento de su madre

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