Didier Deschamps, Una de las Únicas 3 Personas en Ganar la Copa del Mundo como Jugador y Técnico

La historia de Didier Deschamps genera fascinación al ser una de las únicas tres personas en la historia del futbol en ganar la Copa del Mundo como jugador y como director técnico.

El director técnico francés es parte del exclusivo Olimpo del balompié junto con las leyendas fallecidas Mário Zagallo y Franz Beckenbauer.

Luego del deceso de ambos en 2024, Deschamps es el único hombre vivo que tiene dichos logros.

Mário Zagallo, de Brasil

Fue el primero en conseguir alzar la copa como futbolista en Suecia 1958, Chile 1962, y después la obtuvo como entrenador en México 1970.

Franz Beckenbauer, de Alemania

Logró el trofeo como capitán de la selección de Alemania en 1974 y volvió a levantarlo como director técnico en Italia 1990.

Didier Deschamps, de Francia

El miembro más reciente de la lista encabezó en la cancha a la talentosa generación francesa en Francia en 1998 como capitán y volvió a obtener la hazaña como entrenador en Rusia 2018.

¿Quién es Didier Deschamps?

Como jugador, fue mediocampista defensivo que destacó por su inteligencia y por ser muy trabajador. Fue capitán de la histórica Francia del doblete.

Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia en 1998. Foto: Reuters

Ganó el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000; en los clubes, levantó la Champions League con el Marseille en 1993 y con la Juventus en 1996.

Como director técnico

Tomó a la Selección de Francia en 2012 y ganó el Mundial 2018 y la Nations League 2021. Alcanzó la final de la Eurocopa 2016 y del Mundial 2022.

Por sus logros, es uno de los entrenadores con más victorias en la historia de los mundiales.

Didier Deschamps se ausenta del Noruega–Francia por muerte de su madre

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no podrá dirigir los entrenamientos previos al encuentro frente a Noruega ni estará en el banquillo en el último partido de la fase de grupos (Grupo I) Noruega-Francia, previsto para este viernes, debido al fallecimiento de su madre.

En consecuencia, no participará en la preparación inmediata del partido correspondiente a la concentración del equipo francés.

HVI