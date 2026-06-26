Sismo Hoy en República Dominicana Magnitud 5.0; Evacúan Edificios

Un temblor hoy en Republica Dominicana ha causado alerta entre sus habitantes, quienes desalojaron edificios y casas

Sismo República Dominicana Hoyearthquake.usgs
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