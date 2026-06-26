Sismo Hoy en República Dominicana Magnitud 5.0; Evacúan Edificios
Un temblor hoy en Republica Dominicana ha causado alerta entre sus habitantes, quienes desalojaron edificios y casas
Un temblor hoy en Republica Dominicana ha causado alerta entre sus habitantes, quienes desalojaron edificios y casas
Este viernes 26 de junio 2026, se registró un sismo en República Dominicana a las 12:17 horas local. El temblor magnitud 5.0 tuvo su epicentro a 82 Km de Mayagüez.
El Servicio Sismológico del país informó que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para República Domincana.
"No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes."
ACTUALIZADA/UPDATED: Emitido/Issued: 2026-06-26 12:17:15 (GMT-4) Evento/Event: 2026-06-26 12:06:49 Mag:5.0 Ml Prof/Depth:82 Km Int Máx:IV en Mayagüez, PR PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para PR/IV. No tsunami warning, advisory or watch in effect for PR/VI— Red Sísmica de PR (@redsismica) June 26, 2026
Sin embargo, no se reportaron daños en el país, ni afectaciones.
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En tanto, hoy, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader pidió a los dominicanos hacer donaciones, y anunció que se sumarán a las labores de rescate para ayudar a localizar a posibles sobrevivientes.
En materia de asistencia humanitaria, indicaron que existen protocolos para que la ayuda llegue a los daminificados. Además, indicaron que mantienen comunicación