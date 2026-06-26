¿CAMe Activa Doble Hoy No Circula 27 de Junio 2026 en CDMX y Edomex? Calendario Sabatino

Hay mala calidad del aire en el Valle de México lo cual es un factor de riesgo para que se active una nueva contingencia ambiental. Por ello, acá te decimos si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activará el Doble Hoy No Circula sabatino este 27 de junio de 2026, y cómo aplica la restricción en CDMX y Edomex en el cuarto sábado del mes, según el calendario.

Debido a que es temporada de ozono, se han presentado altos niveles de contaminación, de ahí que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) esté alerta en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula el sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

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¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 27 de junio?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en la mayoría de estaciones ubicadas en CDMX y Edomex, por la presencia de ozono, por lo que existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 27 de junio 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo aplica CAMe el Hoy No Circula 27 de junio 2026?

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula sabatino 27 de junio se aplicará con normalidad y al ser el cuarto sábado del mes, estos carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

El horario del Hoy No Circula sábado 27 de junio comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

PPP