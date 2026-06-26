Marcha LGBT 2026 en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Mañana el Pride?

En la Ciudad de México (CDMX), se llevará cabo la marcha LGBT 2026, en N+ te compartimos a qué hora inicia el 'Pride' mañana, 27 de junio de 2026.

Además de los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana, este mes se llenará de colores por las celebraciones del 'Pride', de acuerdo con la cuenta de la Marcha LGBT CDMX, este año corresponde a la edición 48 del evento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Esperan Más de 25 Mil Personas en el Pride 2026 en León ¿Cuándo se Llevará a Cabo?

En esta ocasión, la movilización tendrá una modificación en su recorrido habitual, ya que no podrá ingresar al Zócalo capitalino debido a las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

¿A qué hora empieza la marcha LGBT+ CDMX 2026?

La concentración de los contingentes comenzará a las 10:00 horas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, punto de partida tradicional de la Marcha del Orgullo.

Desde ahí, los participantes recorrerán las principales avenidas del Centro Histórico en una jornada que combina la exigencia de derechos con expresiones culturales, música y actividades alusivas al Pride.

Además, este año los organizadores presentaron el lema oficial de la movilización e impulsan el uso del hashtag #ElOrgulloPermanece, que ya comenzó a difundirse en redes sociales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, de manera excepcional, la Marcha del Orgullo LGBT+ no podrá concluir en el Zócalo de la CDMX debido a la instalación del Fan Festival, espacio habilitado para que aficionados sigan los encuentros del Mundial de Futbol 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida responde exclusivamente a la logística del evento deportivo y aseguró que no se trata de un acto de discriminación hacia la comunidad.

FBPT