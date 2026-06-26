¿Marcha LGBT 2026 Llegará al Zócalo? Sheinbaum Habla Sobre Ruta del Pride

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró si la marcha LGBT 2026 llegará al Zócalo de la CDMX

Participante de la marcha LGBT 2021 en la Ciudad de México.Participante de la marcha LGBT 2021 en la Ciudad de México. Foto: AP
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