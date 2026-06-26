¿Marcha LGBT 2026 Llegará al Zócalo? Sheinbaum Habla Sobre Ruta del Pride

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un mensaje sobre inclusión y no discriminación hoy 26 de junio 2026 en el marco de la marcha LGBT que se realizará mañana en la Ciudad de México (CDMX) y habló sobre si el Pride llegará al Zócalo.

El 27 de junio 2026 diversos colectivos saldrán a calles de la CDMX con motivo del Pride, para realizar una marcha por visibilidad y respeto a sus derechos.

Aquí puedes conocer el horario y ruta de la marcha LGBT 2026, por si vas a acudir o transitar por la zona.

¿Qué mensaje envió Sheinbaum por la Marcha LGBT 2026?

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre inclusión y no discriminación.

“No a la discriminación bajo ninguna circunstancia”, enfatizó la mandataria nacional y señaló que “es la derecha, la ultra derecha, que visualiza a las personas de una sola manera y no tiene visiones de inclusión y diversidad”.

Por otra parte, destacó que la administración que encabeza tiene como característica “una visión de inclusión en todos los sentidos y apertura de derechos en la medida de lo posible, porque a veces hay limitaciones presupuestales para abrir nuevos derechos, pero en la medida de lo posible buscamos la inclusión, no discriminación y reconocimiento de derecho de todas las personas”.

¿El Pride llegará al Zócalo CDMX?

Ante la petición de los organizadores de la marcha LGBT 2026 para que el Pride llegue al Zócalo de la CDMX, Sheinbaum Pardo dijo que no será posible en esta edición.

“No llegan al Zócalo no porque la gente de gobierno estén planteando que no deban llegar, sino que sencillamente hay partidos de futbol y es justamente la celebración en el momento en que está el mundial”, explicó.

Además, expuso que “igual que otras personas que se han manifestado, en este momento no se puede llegar al zócalo, por única ocasión, porque se está desarrollando esta actividad que participa mucha gente, que va a ver los partidos, pero no quiere decir que no haya solidaridad, apoyo y reconocimiento”.

Por último, pidió “un poco de comprensión del momento que se vive por la justa deportiva, pero no tiene que ver por algún asunto en contra y el próximo año que se pueda llegar al zócalo”.