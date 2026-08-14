Marchas HOY 14 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 14 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 1 rodada ciclista, 2 rodadas en patines y 22 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” se concentrará en:

Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas motociclistas

Álvaro Obregón

20:20 Horas.

Stunt Mafia rodará de:

Gasolinera en Calzada de los Corceles 300, Colonia Colinas del Sur, alcaldía Álvaro Obregón.

A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Tláhuac

18:15 Horas.

Chirimixquic’s Bike rodarán de:

Reloj de Tecomitl, en Juan de la Barrera 20, Colonia La Conchita.

Con destino a la Feria del Elote en San Juan Ixtayopan, Pueblo de San Juan Ixtayopan, Alcaldía Tláhuac.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

20:00 Horas.

Beta Rollers rodarán de:

Detrás del Hemiciclo a Juárez.

Con destino al Planetario Luis Enrique Erro, en Avenida Wilfrido Massieu 394, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ