¿Cuál es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así se Encuentran sus Presas este 26 de Junio 2026

Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas han favorecido el incremento en los niveles del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México.

Ante ello, aquí en N+ te decimos cómo está el nivel de las presas que lo integran hoy, 26 de junio de 2026.

¿Qué es el Sistema Cutzamala?

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

De acuerdo con información del Gobierno de México, aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 son derivadoras : El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

El Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) —en su punto más bajo— hasta los 2 mil 702 msnm —en su punto más alto—.

Se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

Así están las presas del Cutzamala hoy

En su reporte diario, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 25 de junio de 2026:

Villa Victoria: Está al 63.27% de su capacidad, al registrar 117.507 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 77.42% de su capacidad, al registrar 305.328 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 57.93% de su capacidad, al registrar 117.260 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Sistema Cutzamala se encuentra al 69.02% de almacenamiento, con 540,095,000 metros cúbicos.

Esa cifra representa un aumento significativo respecto del año pasado, pues junio 2025 cerró con el 52.86% de almacenamiento.

SPB