¿Cuál es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así se Encuentran sus Presas este 26 de Junio 2026

Conoce aquí cómo está el Cutzamala luego de las recientes lluvias; así como datos de este importante sistema que abastece agua a la CDMX

El Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEl Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el Cutzamala abastece el 26% del agua en el Valle de México? Entérate de los detalles sobre sus presas y su relevancia para la CDMX.

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