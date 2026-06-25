Video de Culebra de Agua en el Lago de Chapala Hoy: ¿Por Qué se Formó la Tromba Marina?

La mañana de hoy, 25 de junio de 2026, se registró una tromba marina, conocida como “culebra de agua”, en el Lago de Chapala, Jalisco, informaron autoridades de Protección Civil del estado.

En redes sociales, usuarios compartieron videos del fenómeno natural, ocurrido a la altura de la localidad de San Juan Cosalá, en el municipio de Jocotepec.

Reporte de “culebra de agua”

La Jefatura de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, detalló que la tromba marina ocurrió cerca de las 07:00 horas.

“Como se aprecia en la imagen satelital, la "culebra de agua" se generó a partir de un rápido desarrollo de una celda de tormenta sobre la cuenca del lago y municipios aledaños.

Según la dependencia, este fenómeno generó una lluvia local, con acumulado de 17 mm, pero no ocasionó daños ni afectaciones.

Video de la tromba marina

A través de redes sociales, tanto el organismo estatal como usuarios compartieron un video e imágenes del fenómeno natural.

En ellas se pudo apreciar el embudo o columna de aire generada sobre el Lago de Chapala.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, una tromba marina es un "embudo que contiene un vórtice intenso, a veces destructivo, de pequeña extensión horizontal, que se produce sobre una masa de agua".

SPB