Video de Culebra de Agua en el Lago de Chapala Hoy: ¿Por Qué se Formó la Tromba Marina?

Aquí te compartimos el video de la tromba marina que se formó este jueves en el Lago de Chapala

Tromba marina detectada sobre el Lago de Chapala. Foto: X @Protección Civil JaliscoTromba marina detectada sobre el Lago de Chapala. Foto: X @Protección Civil Jalisco

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¡Increíble fenómeno en el Lago de Chapala! Hoy se formó una 'culebra de agua' en San Juan Cosalá. Descubre cómo se generó esta tromba marina y mira el video.

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