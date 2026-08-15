“Busco a Mi Padre”: Hija de Pareja Mexicana Desaparecida tras Sismo en Colombia Pide Ayuda

La pareja de mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, se encuentran desaparecidos en Pereira, Colombia, luego del fuerte sismo de magnitud 7.4 que azotó al país el 10 de agosto de 2026; autoridades ya los buscan.

De acuerdo con los primeros reportes, la última vez que se tuvo contacto con ellos fue antes del terremoto con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el cual ha dejado hasta el momento, 288 muertos, 4 mil 18 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.

La hija del matrimonio que viajó desde Monterrey, Nuevo León, se encuentra desesperada por obtener datos que ayuden con su localización.

Debido a que previo al desastre, ella fue notificada por su padre que cambiarían el vuelo de regreso, por lo que permanecerían más tiempo disfrutando de su estancia en el país cafetalero.

Mario Zapata y Brenda Eloísa se hospedaban en un hotel que presuntamente colapsó durante el terremoto, no obstante, no saben si en el instante de la emergencia se encontraban en el inmueble o en los alrededores, por lo que piden que se activen los protocolos necesarios para dar con su paradero.

Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años de edad, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42 años de edad, ya se encuentran en las listas oficiales de personas desaparecidas y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja de Colombia, así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA adscrita a esa Embajada", indicó en un comunicado la cancillería mexicana.

La SRE informó que adicionalmente se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación de centros hospitalarios. También indicó que se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales y abordar este caso de forma específica.

En tanto, ya se estableció contacto con la familia de la pareja mexicana, Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, quienes están desaparecidos tras el sismo en Colombia, con la finalidad de brindarles el apoyo y acompañamiento ante esta situación.

"Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales", indicó la SRE.

Al respecto, una de sus hijas realiza diversas colectas en redes sociales para obtener ingresos y viajar a Colombia, ya que asegura quiere buscar a sus padres en el lugar y saber qué pasó con ellos.

Jazmín Reyes, hija del matrimonio publicó en Facebook el siguiente mensaje:

"Busco a mi padre Mario Alberto Zapata Verdier se encontraba de vacaciones en Pereira junto con su esposa Brenda Eloisa Flores Reyes ambos mexicanos, no tengo comunicación con mi papá desde las 7:16 am hora Colombia", escribió.

EPP