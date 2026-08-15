Internacional

“Busco a Mi Padre”: Hija de Pareja Mexicana Desaparecida tras Sismo en Colombia Pide Ayuda

Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, una pareja de mexicanos fueron de viaje a Colombia y están desaparecidos tras el sismo de magnitud 7.4

Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes desaparecieron en ColombiaFoto: Especial
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