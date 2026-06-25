¿Qué Pasó en el Estrecho de Ormuz? Proyectil Impacta Buque Carguero Rumbo al Acuerdo de Paz

Un buque carguero fue impactado por un proyectil desconocido hoy, 25 de junio de 2026, en el estrecho de Ormuz; esto es lo que se sabe sobre lo ocurrido en el periodo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, rumbo al acuerdo de paz, para poner fin a la guerra.

¿Qué pasó en el estrecho de Ormuz hoy?

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informó que recibió el reporte sobre un buque de mercancías que había sido atacado "por un proyectil desconocido en el costado de estribor", provocando daños en el puente de mando, sin causar víctimas ni "impacto medioambiental".

Según los reportes, el ataque ocurrió a 7.5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, al sur del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio de hidrocarburos, por donde pasa el 20% del flujo marítimo a nivel global.

La agencia UKMTO está investigando el ataque y advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa.

Ataque contra buque carguero ocurre en periodo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo con la agencia UKMTO, se trataría del primer ataque que se registra en la zona, en 8 días, y el primero desde que Estados Unidos e Irán firmaron su memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Además, el ataque se registró a unos días de que la Organización Marítima Internacional (OMI) dijo que había recibido las garantías de seguridad necesarias para poner en marcha su plan de evacuación para 11,000 marineros varados en la zona.

Dicho plan, en colaboración con Irán, Omán, Estados Unidos y otros Estados del golfo Pérsico, contempla contactar individualmente a los buques para ofrecerles dos rutas alternativas a modo de corredores seguros de navegación, a fin de evitar posibles peligros a la hora de salir del estrecho, como zonas minadas.

¿Qué contempla el entendimiento entre Estados Unidos e Irán?

El memorando de entendimiento prevé el paso libre de peajes durante 60 días por el estrecho de Ormuz, pero Irán quiere imponer peaje de tránsito, cuestión a la que Estados Unidos se opone.

Omán afirmó que estudia Irán el peaje, pero este jueves precisó que no se prevén "comisiones de paso".

Las autoridades de Omán también anunciaron la apertura de un "corredor marítimo temporal", descrito como una iniciativa conjunta con la ONU.

En tanto, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, amenazaron con responder con "medidas apropiadas" ante cualquier intento de tránsito por el estrecho de Ormuz, sin su autorización previa.

La importancia del estrecho de Ormuz

Con información de EFE y AFP.

RMT