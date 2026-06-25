¿Qué Pasó en el Estrecho de Ormuz? Proyectil Impacta Buque Carguero Rumbo al Acuerdo de Paz

Tensión en el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento, rumbo al acuerdo de paz, para terminar con la guerra

Buques en el estrecho de OrmuzBuques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Omán. Foto: Reuters

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Tensión en Ormuz: Un buque es atacado mientras Estados Unidos e Irán buscan la paz. Conoce aquí los detalles.

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