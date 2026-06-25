“El Corazón se Volvió Loco”: Katia Itzel García Dice Cómo Supo que Sería Árbitra en Mundial 2026

La árbitra Katia Itzel García narra, en exclusiva para N+, cómo se enteró que iba a participar en el Mundial 2026 y convertirse así, en la primera mexicana en dirigir un partido de la Copa del Mundo

Entrevista con Katia Itzel GarcíaEntrevista con Katia Itzel García, árbitra mexicana. Foto: N+

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¡El corazón se volvió loco! Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en el Mundial 2026. Descubre cómo se enteró de esta increíble noticia.

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