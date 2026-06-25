“El Corazón se Volvió Loco”: Katia Itzel García Dice Cómo Supo que Sería Árbitra en Mundial 2026

La árbitra mexicana, Katia Itzel García, dio una entrevista exclusiva a N+, en la que habló de su amor por el futbol y el arbitraje, y cómo se enteró que iba a participar en el Mundial 2026.

Cabe destacar que hoy, 25 de junio de 2026, Katia Itzel García debutará en el Mundial 2026 como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de la Copa del Mundo y lo hará en el encuentro Túnez vs Países bajos, en el estadio sede Kansas City, en Estados Unidos.

Katia Itzel García será la tercera mujer en dirigir un juego del Mundial.

Ser árbitro, la única figura para seguir en el futbol

En la entrevista con Danielle Dithurbide, Katia Itzel García afirmó que le gusta tanto el futbol y es tan apasionada, “que yo quería continuar dentro dé, pero también continuar con una competencia conmigo misma, en donde pudiera sacar lo mejor de mí y a parte pudiera seguir ligada totalmente al futbol”.

Katia Itzel García declaró que “la única figura que pude ver en ese aspecto, que seguía adentro de la cancha, que seguía compitiendo, que corría adentro de la cancha, que iba a Mundiales, Juegos Olímpicos, pues fue la figura del árbitro”.

Subrayó que “fue complicado, pero al final es una profesión que te enamora, que te atrapa, porque tienes muchas cosas muy bonitas: conoces gente, conoces muchos lugares y aparte, estar dentro de la cancha es un reto impresionante”.

Danielle Dithurbide entrevista a Katia Itzel García, árbitra mexicana. Foto: N+

La árbitra destacó que en su trabaja dentro de la cancha tiene que “ver jugadas en milésimas de segundos y eso es la verdad, un reto que a mí me gusta mucho”.

Contó el primer encuentro que tuvo con el futbol fue con su familia, con quienes se armaba la “cascarita” después del recalentado de fin de año.

Mencionó que debutó a los 24 años de edad y apuntó que Verónica Brito, una árbitra mexicana, le brindó el apoyo que necesitaba para impulsar su carrera.

Ser árbitro es complicado

Katia Itzel dijo que ser árbitro es complicado. “Para empezar, la autoridad en una cultura como la mexicana siempre es complicado: al policía no lo respetamos”.

Expuso que la presión por los Juegos Olímpicos fue uno de los momentos más complicados de su carrera.

Cuestionada sobre si la han ofendido por ser mujer, dijo que “han sucedido cosas que sí van dirigidas meramente por ser mujer y no por ser árbitra”.

¿Cómo se enteró que iba a ser árbitra en el Mundial 2026?

La árbitra narró que se enteró que fue elegida para participar en el Mundial 2026 un día que había ido a entrenar, luego vio su celular con muchas notificaciones, lo revisó y pensó: "algo sucedió", y fue entonces que su corazón empezó a latir muy rápido, "porque no sabes si es algo positivo o qué es".

Detalló que abrió el chat del grupo con Karen Díaz y Sandra Ramírez y “veo el mensaje, que estábamos en la lista. La verdad es que el corazón se volvió loco, me puse muy contenta y lo primero que hice fue avisarle a mi familia”.

Finalmente, Katia Itzel admitió que está nerviosa por su debut de hoy en el Mundial 2026: “Son muchas emociones. Estoy contenta, estoy entusiasmada, por saber qué es lo que viene adelante, pero sí, muy contenta”.

Aquí puedes ver completa la entrevista de Katia Itzel García con Danielle Dithurbide

RMT