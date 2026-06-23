Katia Itzel y Sandra Ramírez, las Dos Árbitras Mexicanas que Hacen Historia en el Mundial 2026

La árbitra mexicana Katia Itzel García ha puesto el nombre de México en alto al convertirse en la primera mujer designada para dirigir un partido en una Copa del Mundo masculino.

Katia Itzel García pitará el partido de Países Bajos vs Túnez, que se disputará el próximo jueves 25 de junio. Además, es la tercera mujer en ocupar ese rol en la historia del torneo.

¿Quiénes son las dos árbitras mexicanas que han hecho historia en el Mundial 2026?

Se trata de seis mujeres. En primer lugar de la lista de la FIFA se encuentra:

La mexicana Katia Itzel García, designada árbitra central para el partido Países Bajos vs Túnez. Es egresada de la UNAM de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La mexicana Sandra Ramírez, quien es árbitra asistente. Ha participado en competencias internacionales como la Copa Mundial Femenina y torneos de Concacaf. En el Mundial 2026 comparte escenario con Katia.

Estudió Cirugía Dentista en la Universidad de Guadalajara y ejerció su profesión antes de enfocarse en el futbol.

Debutó el 14 de junio en Países Bajos vs Japón como árbitra asistente de reserva, luego el 17 de junio en Inglaterra vs Croacia.

Las otras 4 árbitras del Mundial 2026

Tatiana Guzmán de Nicaragua. Se convirtió en una de las primeras mujeres de la región en participar dentro del equipo de videoarbitraje (VAR) de una Copa del Mundo masculina.

Tori Penso de Estados Unidos, árbitra central. Se convirtió la semana pasada en la segunda mujer que arbitra un partido de una Copa del Mundo masculina, durante República Checha vs Sudáfrica, del grupo A.

Brooke Mayo de Estados Unidos. Cuenta con gafete FIFA como árbitra asistente internacional. Durante el Mundial 2026 integró un histórico equipo arbitral femenino junto a Tori Penso y Kathryn Nesbitt.

Kathryn Nesbitt también de Estados Unidos, es árbitra asistente. Es profesora universitaria e investigadora en química. Cuenta con gafete FIFA y ha participado en torneos internacionales de alto nivel.

La primera mujer en arbitrar un Mundial

Stéphanie Frappart. Fue la primera mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo masculina, cuando dirigió el duelo entre Costa Rica y Alemania en Catar 2022. Junto a la francesa también estuvo la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.