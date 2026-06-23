Katia Itzel y Sandra Ramírez, las Dos Árbitras Mexicanas que Hacen Historia en el Mundial 2026

La mexicana Katia Itzel García será arbitra central en el partido Países Bajos vs Túnez, que se disputará el próximo 25 de junio en el estadio sede de Kansas City en Estados Unidos

Las dos árbitras mexicanas que hacen historia Mundial 2026Cuartoscuro

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¡Histórico! Katia Itzel García, la primera mexicana en arbitrar un partido de Copa del Mundo masculino, dirigirá Países Bajos vs Túnez el 25 de junio. Descubre más sobre las 6 árbitras que están haciendo historia.

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Katia Itzel y Sandra Ramírez, las Dos Árbitras Mexicanas que Hacen Historia en el Mundial 2026