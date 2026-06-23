Reanudan Servicio en El Insurgente tras Suspensión de 2 Horas en Tren Interurbano

El Tren Interurbano "El Insurgente" suspendió la operación en la estación Observatorio hoy 22 de junio 2026; esto explicaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, no hay servicio en dicha estación, por lo que aseguraron que ya trabajan para atender el hecho.

"Estamos trabajando para reanudar el servicio a la brevedad", indicaron las autoridades.

Asimismo, hicieron un llamado a las personas usuarias a mantenerse alerta de las actualizaciones para conocer el estado de operación del transporte que conecta de manera directa a la Ciudad de México con Toluca, Edomex.

¿Qué pasó en el Tren Interurbano y en qué estaciones no hay servicio?

Luego de dar a conocer que no hay servicio en la estación Observatorio, las autoridades del Tren Insurgente no especificaron los motivos por los que se detuvo la operación.

Sin embargo, a través de redes sociales los usuarios dieron a conocer algunas grabaciones en las que se observan las aglomeraciones por los retrasos del transporte cuyo último tramo fue inaugurado a inicios de este año.

"Los que puedan tomen el camión", alertan los usuarios.

Incluso, algunos usuarios reportaron que, las personas tuvieron que salir por las ventanas del tren, cuando este se detuvo.

A las 21:45 horas, el Tren El Insurgente informó que el servicio ya se restableció.