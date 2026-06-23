Reanudan Servicio en El Insurgente tras Suspensión de 2 Horas en Tren Interurbano

Las autoridades del Tren Interurbano informaron que hay modificación en el servicio hoy 22 de junio; esta es la razón

El Tren Interurbano "El Insurgente" suspendió servicio hoy 22 de junio 2026Foto: Cuartoscuro
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