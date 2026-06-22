Cierran Línea A del Metro CDMX Hoy por Lluvia: ¿Qué Estaciones Sí Dan Servicio?

Los usuarios de la Línea A del Metro CDMX, reportan que no hay servicio en algunas estaciones, lo que ha generado retrasos y caos en las inmediaciones de la ruta de Iztapalapa.

Debido a las afectaciones en la línea morada que corre de Pantitlán a La Paz, las personas han tenido que buscar rutas alternas para poder desplazarse. Incluso, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyan a las personas con sus unidades.

"Personal de la #SSC realiza traslados de usuarios de la línea A del Metro CDMX de la estación Guelatao a la estación Santa Martha, por interrupción del servicio derivado de la Lluvia", informaron.

A través de redes sociales, los usuarios de la Línea A indicaron que las instalaciones estaban cerradas debido a las lluvias que se presentaron esta tarde en la zona oriente de la Ciudad de México.

"Desalojan la estación Guelatao de la Línea A del Metro CDMX", informaron usuarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Paralizan la Línea A del Metro en CDMX; ¿Qué Estaciones no Dan Servicio?

¿Qué estaciones de la Línea A SÍ tienen servicio?

Hasta el momento se tiene información de que la Línea A del Metro CDMX ofrece servicio provisional. Esto quiere decir que las estaciones que sí brindan traslados a pasajeros son:

Guelatao

Tepalcates

Canal de San Juan

Agrícola Oriental

Pantitlán

Las estaciones se encuentran cerradas por las lluvias en inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza son:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Los usuarios han compartido fotos del momento en el que son desalojados de las estaciones afectadas. "Empezó a llover a las 2 de la tarde y con eso el caos", indicó una persona afectada.

¿Qué dicen las autoridades sobre la Línea A del Metro CDMX?

Sin embargo, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) han indicado lo contrario. Es decir, refieren que el servicio en la Línea A del Metro CDMX, no tiene ninguna interrupción.

"La Línea A se encuentra ofreciendo servicio en todas sus estaciones. La circulación de los trenes es lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por lluvia en la zona. En estas condiciones, los trenes disminuyen su velocidad y pueden realizar detenciones momentáneas para garantizar un trayecto seguro", escribió en sus redes sociales.

En tanto, el director del STC, Adrián Rubalcava, aseguró que esta tarde, las fuertes lluvias registradas en la zona oriente hicieron necesario implementar marcha de seguridad en la Línea A del Metro para garantizar la seguridad en la operación.



"Se realizaron maniobras operativas, incluidos cambios de vía en la estación Guelatao. Una vez que disminuyó la intensidad de la lluvia, el servicio continuó bajo condiciones de marcha de seguridad", compartió.

Información en desarrollo....

EPP