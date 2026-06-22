Cierran Línea A del Metro CDMX Hoy por Lluvia: ¿Qué Estaciones Sí Dan Servicio?

La Línea A del Metro CDMX presenta afectaciones hoy debido a las fuertes lluvias. Estas son las estaciones que sí ofrecen servicio

La Línea A del Metro CDMX no brinda servicio en varias estacionesFoto: Especial
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