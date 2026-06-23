Encuentran Sin Vida el Cuerpo de Jessica Magdalena en León, Estaba Envuelto en una Cobija

Jessica Magdalena desapareció el 10 de junio y desde ese momento, sus familiares exigieron apoyo de las autoridades. Sospechan de su expareja.

El cuerpo estaba envuelto en una cobija.Foto: N+

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Jessica Magdalena, desaparecida el 10 de junio, fue hallada sin vida en León. Su familia había exigido apoyo de las autoridades.

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