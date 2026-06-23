Encuentran Sin Vida el Cuerpo de Jessica Magdalena en León, Estaba Envuelto en una Cobija

Tras varios días de estar como desaparecida y ser buscada por sus familiares y amigos, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el cuerpo sin vida encontrado en un camino de terracería en La Lomita, en León, era el de Jessica Magdalena.

Fue el pasado 10 de junio cuando familiares de Jessica Magdalena, de 33 años, contactaron a las autoridades, destacando que habían dejado de tener contacto con ella, horas después de que viera a su expajera.

De acuerdo a la mamá de Jessica Magdalena, su hija vería a su expareja para que le pagara un dinero, pero horas después de este encuentro, ya no supieron nada de la mujer de 33 años, ya que no le llegaban los mensajes a su celular.

Con el paso de las horas, sus familiares y amigos comenzaron una campaña de búsqueda con la finalidad de tener información sobre su paradero, pero al no tener respuesta positiva, decidieron notificar a las autoridades.

Ante ello, se ejecutó una ficha de búsqueda, donde se daban datos y señales específicas de Jessica Magdalena, mientras que sus familiares realizaban marchas pacíficas para pedir el apoyo de las autoridades.

Siete días después la encuentran sin vida en La Lomita en León

Desafortunadamente, las malas noticias llegaron para la familia de Jessica Magdalena, ya que siete días después, se comprobaba por familiares y la Fiscalía, que un cuerpo sin vida encontrado envuelto en una cobija, pertenecía al de la mujer de 33 años.

De acuerdo a la Fiscalía de Guanajuato, el cuerpo fue localizado el 14 de junio y se encontraba envuelto en una cobija con huellas de violencia y quemaduras, pero después de varios estudios, se confirmó que sí era el cuerpo de Jessica Magdalena.

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