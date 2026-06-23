Guatemala Descarta Operaciones Militares de EUA contra el Narco en su Territorio

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, aclara que la Constitución "no permite la operación de operaciones militares conjuntas" con fuerzas armadas extranjeras

Guatemala Descarta Operaciones Militares de EUA como en VenezuelaEl presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana que su país podría desplegar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela al líder del Tren de Aragua

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+