Guatemala Descarta Operaciones Militares de EUA contra el Narco en su Territorio

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, como la realizada recientemente en Venezuela contra un delincuente de alto perfil.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana a la cadena CBS que su país podría desplegar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela a Héctor Guerrero, jefe de la banda criminal Tren de Aragua.

Constitución guatemalteca "no permite operaciones militares conjuntas"

Sin embargo, Arévalo aclaró que la Constitución guatemalteca "no permite la operación, la conducción de operaciones militares conjuntas" con fuerzas armadas extranjeras.

Estadounidenses "operando militarmente, portando armas (...) la ley no lo permite", dijo el mandatario en Panamá, al descartar esa posibilidad.

Caen "centros operativos" del 'Niño Guerrero'

El gobierno de Venezuela aseguró que cayeron los "centros operativos" de Héctor Guerrero, conocido como el Niño Guerrero, considerado el líder máximo de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, luego de su muerte en una operación coordinada con Estados Unidos en una región minera en el sureste del país sudamericano.

El Ministerio de Comunicación venezolano aseguró que las operaciones de inteligencia y despliegue territorial ejecutadas "en colaboración con los organismos de seguridad de Estados Unidos quebraron los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país, con la caída" del 'Niño Guerrero'.

Su muerte, según Caracas, responde a una "planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales".

Además, el país caribeño "mantiene canales activos de asistencia técnica e intercambio de información con redes policiales globales", señaló la cartera de Comunicación.

Trump aseguró que el ataque fue coordinado con sus "amigos de Venezuela" con quienes colabora de "manera excelente".

El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países, que restablecieron relaciones en marzo, luego de siete años de ruptura.

Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.

HVI