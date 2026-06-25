"Muchas Felicidades a la Selección": Sheinbaum Celebra Triunfo de México vs Chequia

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de México vs Chequia

Partido México vs ChequiaPartido México vs Chequia en el estadio sede CDMX. Foto: Cuartoscuro

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La Selección Mexicana hace historia en el Mundial 2026 con una victoria 3-0 sobre Chequia. La presidenta Sheinbaum aplaude este logro que emociona a millones. Sigue la conferencia para más información.

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