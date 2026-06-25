"Muchas Felicidades a la Selección": Sheinbaum Celebra Triunfo de México vs Chequia

Este jueves, 25 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la Selección Mexicana por su tercer triunfo en el Mundial 2026.

En conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum destacó el triunfo de México vs Chequia, que hizo vibrar a millones de mexicanas y mexicanos.

"Qué tal el partido, padrísimo, muy emocionante, muchas felicidades a la Selección", dijo la presidenta antes de aplaudir por el gran desempeño de los jugadores que lograron que México pasara a dieciseisavos de final como líder del Grupo A, en el Mundial 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Fue la Felicitación de Sheinbauma a la Selección Mexicana en la Mañanera de Hoy

Cabe destacar que la selección de México goleó ayer miércoles por 3-0 a Chequia en el estadio sede de la CDMX, con un desempeño sin antecedentes en su historia mundialista: superó la fase de grupos con tres victorias y la portería con cero goles.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 25 de junio de 2026. Foto: Presidencia

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Con información de N+.